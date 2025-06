Lanzamientos de videojuegos de la semana: del esperado Death Stranding 2 a la celebración de un clásico.

Comienza una nueva semana y como es tradición, aquí tienes preparada la lista de juegos que se lanzarán del 23 al 27 de junio de 2025. Puedes esperar nuevos títulos para la familia Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo algunos estrenos muy esperados y varios nombres menos conocidos, pero igual de interesantes.

Lo más destacado durante los próximos días es la llegada de ‘Death Stranding 2: On The Beach’, la secuela de la franquicia desarrollada por Kojima Productions. La selección se completa con propuestas como ‘System Shock 2: 25th Anniversary Remaster’, ‘Ruffy and the Riverside’ y ‘Tamagotchi Plaza’, entre muchos otros. Consulta la lista completa de los juegos que se publican esta semana y las plataformas en los que estarán disponibles.

23 de junio de 2025

‘Ship, Inc.’ (PC)

‘Outrider Mako’ (PC)

Acción y plataformas se dan la mano en esta aventura de inspiración ‘souls’. ‘Outrider Mako’ apuesta por combates de habilidad, ambientación oscura y un ritmo que recuerda a los clásicos de acción en tercera persona. Las primeras impresiones en Steam lo sitúan como uno de los títulos independientes más llamativos del mes.

Outrider Mako - Release Date Trailer

24 de junio de 2025

‘Shuffle Tactics’ (PC)

‘Evercore Heroes: Ascension’ (PC)

‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate’ (Xbox One, Xbox Series)

26 de junio de 2025

‘Against the Storm’ (PS4, PS5, Xbox, Switch)

Estrategia y gestión marcan el perfil de una experiencia centrada en la supervivencia de asentamientos bajo elementos atmosféricos interminables. Aquí deberás emplearte a fondo para levantar ciudades, adaptarte a las condiciones meteorológicas y gestionar recursos para aumentar la población lo máximo posible.

Against the Storm - Announcement Trailer

‘Death Stranding 2: On The Beach’ (PS5)

Hideo Kojima regresa con una segunda entrega de su aplaudida franquicia que, entre muchos otros elementos, promete ampliar el universo del original. Vuelven las rutas imposibles en paisajes devastados, las historias crípticas y un apartado visual imponente. La secuela promete ahondar en la conexión entre personajes, introducir nuevas mecánicas de transporte y plantear más preguntas sobre el futuro de la humanidad en esta particular versión.

Death Stranding 2: On The Beach – Gameplay

‘Persona 5: The Phantom X’ (PC, Móvil)

‘Ruffy and the Riverside’ (PS5, Xbox, PC, Switch, Switch 2)

‘System Shock 2: 25th Anniversary Remaster’ (PS4, PS5, Xbox, Switch, PC)

La reedición de uno de los títulos más influyentes del género de ciencia ficción llega remasterizada con gráficos mejorados, soporte para sistemas actuales y contenido extra. La aventura en la nave Von Braun promete todo su sabor original, con mejoras en iluminación, sonido y resolución, además de expansiones y materiales inéditos para los más curiosos.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

27 de junio de 2025

‘Tamagotchi Plaza’ (Switch, Switch 2)

Adiós a junio

¿Qué te parecen los juegos que se estrenan esta semana? ¿Piensas jugar alguno? Como puedes comprobar, los próximos días despedimos junio combinando propuestas muy reconocibles y títulos que pueden aportar algo diferente. Nos leemos la semana que viene con una nueva lista y, seguro, con alguna que otra sorpresa.