El catálogo de enero de PlayStation Plus ha llegado repleto de grandes éxitos

Cada mes, los usuarios de PlayStation se enfrentan a una misma situación: el momento en el cual se anuncian qué juegos se incluirán en el catálogo de PlayStation Plus. Si eres de los que están al borde de su asiento refrescando la página del blog cada pocos minutos, ya sabes de lo que hablamos. Afortunadamente, la espera ha terminado y el mes de enero viene con una selección de títulos tan conocidos como ‘God of War Ragnarök’, ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ y ‘Atlas Fallen: Reign of Sand’ entre otros. Los revisamos a fondo a continuación.

God of War Ragnarök - Disponible en PS4 y PS5

De la mano de Santa Monica Studio, se trata de la secuela del aclamado ‘God of War’ (2018). Este capítulo nos invita a experimentar una aventura repleta de sensaciones en la que Kratos y Atreus se enfrentan a la idea de vivirla juntos o separar sus caminos. Deberán visitar cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas asgardianas se preparan para la batalla que supondrá el fin del mundo. A lo largo del camino explorarán paisajes míticos y se enfrentarán a enemigos como monstruos y dioses nórdicos. Para aquellos que no lo habían jugado, es el momento perfecto para descubrir una aventura imprescindible.

God of War Ragnarök / .

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Disponible en PS4 y PS5

Si eres de los que disfrutan de una buena historia llena de giros inesperados y personajes memorables, ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ te tiene cubierto. Kazuma Kiryu, que tantas veces nos ha sorprendido, ahora se enfrenta a un nuevo desafío en un juego que combina lo mejor de la acción y la narrativa marca de la casa. Este título es ideal para aquellos que disfrutan de una buena combinación de drama y combate, con la posibilidad de recorrer las calles de un Japón vibrante y lleno de sorpresas. Kazuma Kiryu siempre tiene algo que ofrecer.

Atlas Fallen: Reign of Sand - Disponible en PS5

El mundo de la fantasía está de vuelta. Si el caos de la mitología nórdica no es suficiente para ti, ‘Atlas Fallen: Reign of Sand’ te invita a explorar un mundo de fantasía donde el desierto y las ruinas de antiguas civilizaciones cobran vida. Este juego de rol de acción es perfecto si eres de los que disfrutan de la libertad de explorar vastos paisajes, enfrentar monstruos poderosos y, por supuesto, personalizar a tu héroe. Lo mejor de todo es que puedes jugarlo en modo cooperativo.

Atlas Fallen: Reign of Sand / .

SD Gundam Battle Alliance - Disponible en PS4 y PS5

En este juego de combate con robots gigantes los seguidores del formato encontrarán un buen motivo para emplear sus próximas horas. El título de acción te permitirá controlar tus mechas en combates frenéticos mientras desentrañas la historia de un universo alternativo. Una apuesta perfecta si te gusta la acción rápida y la potencia de un buen robot de batalla.

Sayonara Wild Hearts - Disponible en PS4

Cerramos la lista con un toque de color y ritmo con ‘Sayonara Wild Hearts’, un juego que parece sacado de un sueño, lleno de música pegajosa, colores vibrantes y una jugabilidad rápida y dinámica. Como puedes imaginar destaca por su estética visual única y una banda sonora que no podrás sacar de tu cabeza. Si buscas algo diferente, pero igualmente entretenido, es una excelente opción.

Sayonara Wild Hearts / .

Bonificaciones

Como si todo esto no fuera suficiente, los suscriptores de PlayStation Plus Premium también recibirán ‘ANNO: Mutationem’ (PS4, PS5); ‘Orcs Must Die 3’ (PS4, PS5); ‘Citizen Sleeper’ (PS4, PS5); ‘Poker Club’(PS4); además de ‘Indiana Jones y el Cetro de los Reyes’ (PS3) y ‘MediEvil II’ (PS1), dos clásicos que nunca pierden su encanto, ¿verdad? Así termina el catálogo de enero de PlayStation Plus.