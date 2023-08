La serie de velocidad de Milestone, ‘Ride’, se construyó para celebrar su pasión por las dos ruedas. Con el tiempo ha sabido construirse una personalidad cada vez más definida, algo que también le ha abierto un lugar prominente en los corazones de los entusiastas del motociclismo. Ahora, el equipo de desarrollo de ‘Ride 5’, quiere continuar perfeccionando la fórmula, manteniendo sus puntos fuertes, suavizando las asperezas del pasado e implementando una generosa ración de novedades. La tarea ha sido todo un éxito y te explicamos por qué.

Todo el potencial de la actual generación

En comparación con el capítulo anterior, ‘Ride 5’ puede presumir de un diseño gráfico renovado, dispuesto a brillar exclusivamente en las consolas de actual generación y PC. En la nueva constitución plástica destacan las intervenciones destinadas a embellecer la presentación general, desde los circuitos -aún más detallados- hasta una representación realmente convincente del asfalto. Como de costumbre, los modelos de las motos reciben una atención especial y recuerdan sobremanera a sus contrapartes reales en cada milímetro, en cada detalle, desde los componentes mecánicos hasta las carrocerías y decoraciones. En cuanto a esto último, el conocido equipo de artesanos digitales mejora ostensiblemente gracias al escaneo con fotogrametría y al uso de los modelos CAD que les han proporcionado los fabricantes. Esto permite representar las motos con una fidelidad pasmosa y obtener un renderizado decididamente más realista.

El mismo cuidado se aplica a los distintos pilotos y no solo por la calidad en la definición de la equipación, -cascos, monos, etc-, sobre todo, en lo tocante a las animaciones. Los movimientos de manos y brazos durante el pilotaje, el de los pies y las piernas actuando en la caja de cambios: estos pequeños detalles dan sincero testimonio de la búsqueda de realismo que mueve al desarrollador italiano. Sin embargo, el nuevo “Sistema Meteorológico Dinámico”, es el que marca la diferencia en pista: los frentes de nubes volumétricas ahora se recrean en tres dimensiones y son claramente perceptibles durante las carreras y no solo en términos de visibilidad. Por primera vez en la franquicia, el equipo de desarrollo con sede en Milán ha implementado una característica que calcula en tiempo real la temperatura del asfalto y el aire para generar variaciones meteorológicas realistas durante las carreras. En pista las zonas más expuestas al sol provocan un aumento de las temperaturas relativas, al igual que en caso de nubes o lluvia se produce un descenso de las mismas. Todo ello afecta a varios aspectos relativos al rendimiento, especialmente al estado de los neumáticos, cuyo desgaste se también ha reproducido con mayor precisión.

Exigente con todos los públicos

Partamos de un hecho conocido: al igual que sus antecesores, ‘Ride 5’ y su sistema de conducción requiere de un sano periodo de aprendizaje que nos permita alcanzar cierta seguridad a lomos de nuestra montura. El título de simulación de carreras sobre dos ruedas, no obstante, también ofrece novedades en cuanto a accesibilidad se refiere. Un conjunto mejorado facilita la curva de aprendizaje y ayuda a los pilotos menos experimentados a tener mayor control de su moto, gracias a los frenos asistidos, el paso por curva, la dirección y el acelerador automático, la trazada ideal y muchos otros parámetros para dominar incluso las trazadas más difíciles. Este sistema de ayudas basado en inteligencia artificial se caracteriza por una profunda escalabilidad. Esto quiere decir que incluso los jugadores menos experimentados podrán disfrutar -de sus primeros pasos- con ayudas neuronales que aplican una curva de aprendizaje adecuada a cada nivel.

Nuevo modo carrera

Continuando con las novedades, los desarrolladores han trabajado para mejorar el manejo de la física y se han revisado las fases de simulación de suspensión y frenado. Además, la velocidad y el ángulo de inclinación de las motos han sido rediseñados para corresponder fehacientemente a los modelos y categorías de referencia. También por primera vez en la franquicia, los aficionados a las carreras virtuales disfrutarán de un modo “Trayectoria” con un narrador que nos acompaña en perfecto castellano a lo largo de nuestro viaje. Una vez seleccionada una moto de la clase 250 y ajustado el casco virtual, nos lanzamos a las primeras etapas de nuestro “Tour”, que se divide en cuatro actos con eventos, desde campeonatos a diferentes tipos de competiciones, como carreras individuales o contrarreloj. El camino opcional, “Desafíos sin límites”, también cuenta con cuatro actos que se podrán desbloquear al completar el acto principal, pero con un nivel de dificultad superior.

De hecho, la entrega ofrece un paquete sustancial que pone a disposición de los jugadores más de 270 motos de carreras reales - con 20 fabricantes con licencia oficial - y hasta 30 pistas diferentes. Para animar la competición, también ha preparado 10 rivales con sus propias personalidades, fondos y estéticas, así como su propia motocicleta y fabricante. Por ejemplo, Charles Nolan compite en una Suzuki GSX-R 600 de 2005, que se puede conseguir tras derrotarlo. En paralelo, las pruebas de los modos individual y contrarreloj son los mejores espacios para perfeccionar estilos de conducción, familiarizarse con las diferentes categorías de motos y llevar el rendimiento al límite.

Al finalizar cada grupo de carreras, nuestro piloto recibe créditos, experiencia y motocicletas. Esto significa que tienes la libertad de gastar los créditos en lo que más te apetezca. Se pueden comprar motos más potentes de las ganadas, mejorar las existentes mediante el sistema de personalización o decantarse por objetos cosméticos para el atuendo del piloto. Y hablando de recompensas, el modo “Trayectoria” otorga motocicletas de lo más potente al final de cada conjunto de carreras. Estas se entregan como premio y son de vital importancia a la hora de afrontar los siguientes desafíos.

Pantalla partida y juego cruzado

Ser capaces de ofrecer a los jugadores la máxima libertad para vivir su propio viaje en el mundo de las motos, es uno de los pilares en el diseño de ‘Ride 5’ y el modo de juego de creación de carreras sirve a tal fin. En este espacio los usuarios pueden convertirse en directores de la competición y crear escenarios ilimitados personalizando sus carreras en el Campeonato, seleccionando qué tipos de categorías de motor permitir, oponentes y circuitos creados por la IA, elaborando nuevas libreas desde cero e, incluso, decidiendo la puntuación y el sistema de reglas. También podrás expresar tu creatividad gracias a unos editores con los que personalizar motos, monos y cascos. Todo esto se puede compartir online, también entre diferentes plataformas.

Con ‘Ride 5’ los amantes de las dos ruedas también pueden dar rienda suelta a su competitividad con la experiencia multijugador. En la vertiente online, es posible unirse a lobbies de juego cruzado tanto en consolas (PlayStation 5 vs Xbox Series X|S) como en PC (Steam vs Epic Games Store). Para poner la guinda, por primera vez desde ‘Ride 2’ regresa la pantalla partida en carreras cuerpo a cuerpo.

Máxima longevidad

Al contrario de lo que ocurre con los lanzamientos anuales, la desarrolladora pretende proporcionar una experiencia que se extienda durante varios años. Para ello, el modo “Race Creator” ofrece una herramienta que permite crear carreras propias. Se pueden controlar diferentes aspectos, como el logotipo, nombre y formato de la competición (un evento único o un campeonato), así como las asistencias de conducción, el tipo de competición, número de pilotos y carreras o el modo de puntuación, entre otros. Esta capacidad de personalización también se aplica a los pilotos controlados por la IA, donde puedes personalizar las motocicletas y los monos, incluso elegir a oponentes con todo lujo de detalles.

Conclusiones

‘Ride 5’ ofrece a los entusiastas de la velocidad, tanto veteranos como noveles, una generosa cantidad de motos y pistas, así como una excelente variedad de modos. En el aspecto visual, impresiona positivamente el trabajo realizado por Milestone. En cualquier caso, con esta quinta iteración, los desarrolladores pueden presumir de una entrega renovadora capaz de hacer feliz a cualquier apasionado de las dos ruedas.