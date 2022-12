Private Division y Piccolo Studio han anunciado durante el evento de The Game Awards ‘After Us’, un nuevo juego de exploración y aventura que llegará en primavera de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. En la entrega, los jugadores asumirán el papel del espíritu de la vida, Gaia, con la finalidad de devolver la esperanza a un planeta roto en un surrealista viaje tras el fin de la humanidad.

‘After Us’ presenta un mundo fantástico arrasado por los perjudiciales actos de la sociedad que los jugadores recorrerán a lo largo de diez biomas diferentes. Durante la aventura se podrá descubrir el destino final de criaturas majestuosas, como la última ballena arponeada, la última águila enjaulada o el último ciervo cazado, antes de resucitar sus espíritus para devolverle la vida al mundo. Cada escenario planteará nuevos desafíos a Gaia, y relata los últimos instantes de estos animales como preámbulo de su resurrección. El juego cuenta con el sello inconfundible del estudio catalán Piccolo Studio al combinar una narrativa impactante con un emocionante componente de exploración y aventura. Gaia tendrá que saltar, planear, impulsarse, correr por las paredes y nadar para superar obstáculos y enemigos mortales. Al ser la vida encarnada, posee el poder de ayudar a restaurar y reconstruir el planeta, al mismo tiempo que podrá emitie pulsos de luz para que las plantas broten, revelando nuevos caminos “After Us trata sobre el legado y la esperanza”, comenta Alexis Corominas, director del juego en Piccolo Studio. “Nos propusimos crear una potente experiencia lúdica que aunase una historia conmovedora, un diseño creativo y mecánicas únicas. Estamos ansiosos por ver las reacciones del público cuando el juego llegue, la primavera que viene.” Recuerda, su lanzamiento está previsto para primavera de 2023 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.