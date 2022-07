Resulta paradójico que una compañía como la norteamericana Illfonic nos traiga una historia de salvación de los tradicionales salones recreativos en la forma de un moderno shooter para PC y las últimas consolas de Xbox y PlayStation.

Fundado en 2007 en Colorado, Estados Unidos, Illfonic es un conocido desarrollador de tradicionales licencias como ‘Viernes 13’ o ‘Predator’. En la actualidad, se encuentra desarrollando un nuevo videojuego basado en la apetitosa licencia de los ‘Cazafantasmas’. Es innegable la atracción que siente el grupo por los ochenta, algo que se reivindica en ‘Arcadegeddon’, el videojuego que acaban de lanzar para PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Series X|S.

El argumento nos incentiva a salvar el salón recreativo de Gilly, que trata de mantenerlo a flote con nuevas propuestas, pero que se encuentra bajo el yugo de una gran corporación -nada nuevo-. En cambio, esto sí se podría calificar como menos habitual: nuestra misión es, literalmente, introducirnos en una máquina recreativa para completar sus niveles y de alguna forma, eliminar el virus que la corporación ha introducido en esta nueva recreativa.

Como juego no se diferencia mucho de otras propuestas: un título con estética animada, gran movilidad, una enorme variedad de armas y habilidades a nuestra disposición. Se ha situado en una franja de precios media, debido a que se centra en el juego cooperativo y competitivo y aunque ofrece una buena cantidad de mapas o escenarios, no se ha permitido la producción de la larga campaña propia de títulos de mayor entidad. A cambio, prometen aumentar el contenido del juego con más escenarios.

La posibilidad de elegir objetivos o misiones con cada partida en el salón es uno de los aspectos más curiosos de ‘Arcadegeddon’. La forma de hacerlo es hablando con distintos personajes del grupo y seleccionando las misiones que ofrecen. Además, siempre tenemos a nuestra disposición diversas habilidades para completarlas, por lo que, además de la habilidad innata de disparo, la estrategia se hace notar como una parte importante del juego.

Pero no salgas corriendo al estilo “comando”, todavía no. Porque además de avanzar matando enemigos hay otros elementos lúdicos. Tanto, que la variedad de misiones y objetivos permite una nueva perspectiva a la forma de jugar. Esto quiere decir que, al comenzar, ‘Arcadegeddon’ puede ofrecer la impresión de una propuesta de disparos básica: el arsenal no se puede calificar de espectacular y las habilidades, pues que quieres que te diga, no parecen influir mucho en el juego. Pero solo es el comienzo.

Una característica innegable del programa es su enorme capacidad de progresión, por lo que tanto la dificultad como el efecto de armas y habilidades irá tomando mayor protagonismo en el juego, algo que termina por ofrecer, con cada intento, una experiencia que produce sensación de progresión, quizá, el mayor acierto de la obra de Illfonic. Y es que no solo ofrece enemigos, virtuales y humanos, también es capaz de desplegar duros jefes finales a los que hay que enfrentarse manteniendo pautas estratégicas precisas.

Visualmente ‘Arcadegeddon’ es atractivo. No le faltan efectos, grandes escenarios, y un movimiento ciertamente orgánico que se percibe bajo control en todo momento. Tampoco podemos dejar pasar un atractivo e inusual modo cooperativo para completar las fases, además de los citados modos de juego. En todo caso, la producción no parece tener previsto un final determinado, ya que podemos jugar los escenarios una y otra vez con mayor nivel de dificultad.

En definitiva, es un atractivo juego de disparos con estética animada que resulta tan entretenido como divertido. Especialmente llama la atención el empleo de habilidades, el modo cooperativo y su variedad de enemigos, misiones y escenarios. Es una propuesta fresca, atractiva y original capaz de producir una generosa cantidad de horas de entretenimiento sin demasiadas estridencias.