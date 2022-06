Durante el vídeo de los desarrolladores “10 Años de Dragon’s Dogma”, Hideaki Itsuno, director de la conocida franquicia, se ha anunciado que el esperado ‘Dragon’s Dogma 2’ se encuentra actualmente en proceso de desarrollo. Aunque no se han ofrecido muchos detalles al respecto, ventana de lanzamiento o plataformas de destino, por el momento la compañía ha confirmado que el juego se está desarrollando con el motor RE Engine propiedad de Capcom.

A este esperado anuncio le siguió un debate sobre la inspiración detrás de los monstruos, el combate y las mecánicas de juego que definen la alta fantasía y acción de mundo abierto de ‘Dragon’s Dogma’. Itsuno comenzó el vídeo de los desarrolladores comentando cómo los juegos de rol clásicos de lápiz y papel le introdujeron en el género de los títulos de rol en general. Tras estas primeras experiencias, se apasionó por los juegos de acción y arcade, especialmente el combate de ‘Street Fighter II’ de Capcom. En el año 2000, Itsuno ya había lanzado varios títulos para la división arcade de la compañía y comenzó a reunir los primeros conceptos para un juego que acabaría convirtiéndose en ‘Dragon’s Dogma’. Sin embargo, este sueño tendría que esperar, ya que director fue asignado para terminar la producción de ‘Devil May Cry 2’, y sus secuelas ‘Devil May Cry 3’ y ‘Devil May Cry 4’.

Tras repasar los orígenes de ‘Dragon’s Dogma’, se ofreció a los seguidores el primer vistazo a lo que les espera en la serie con el anuncio de la secuela. Itsuno y el equipo de desarrollo del juego, entre los que se incluyen los veteranos de la saga Daigo Ikeno y Kenichi Suzuki, confirmaban que están trabajando duro en la creación de la entrega y esperan compartir más detalles próximamente. Mientras tanto, no olvides echar un vistazo al tráiler del anuncio.