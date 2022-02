Netflix ha confirmado su intención de producir una adaptación cinematográfica de imagen real de la franquicia de videojuegos ‘BioShock’. La película se deriva de una asociación del gigante del streaming con Vertigo Entertainment, 2K y Take-Two Interactive, desarrolladores y editores del juego. Ambos títulos están ambientados en sociedades distópicas que mezclan géneros de terror y ciencia ficción con elementos de acción y RPG (Role Playing Game o juego de rol).

Una franquicia legendaria

Take-Two lanzó el primer título ‘BioShock’ en 2007, ‘BioShock 2’ en 2010 y el tercero, bajo la definición ‘Infinite’, en 2013, todos para PS3 y Xbox 360. Además, la trilogía remasterizada ‘BioShock: The Collection’ llegó en 2016 para PS4 y Xbox. En cifras totales, la serie ha vendido más de 39 millones de copias en todo el mundo y además del contenido publicado existen fuertes expectativas de un nuevo juego de la franquicia que todavía no ha sido presentado de modo oficial. A principios de año, Ken Levine, el creador de la saga, reveló que no se había contado con él para este nuevo episodio de la serie, actualmente en producción por la desarrolladora Cloud Chamber.

Replicar la metrópolis submarina de Rapture

Dentro del universo de juego la acción se enmarca en Rapture, una ciudad submarina que se construyó originalmente como un paraíso para los denominados librepensadores. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que el sistema social colapsa. El primer título y sus dos secuelas han vendido millones de copias desde su lanzamiento, expandiendo el entorno distópico al combinar acción, ciencia ficción y terror. Además, no es difícil localizarlos en las listas de los mejores juegos de todos los tiempos.

BioShock en la gran pantalla

Este no es el primer, ni siquiera el segundo intento de adaptar ‘BioShock’ a la pantalla grande. Originalmente, Gore Verbinski, conocido por las películas de ‘Piratas del Caribe’, fue elegido para dirigir una producción similar en 2008 con John Logan, guionista de ‘El Último Samurái’, como escritor principal designado para llevar el videojuego a los cines. Sin embargo, el proyecto terminó cayendo en el limbo por razones presupuestarias. En 2013 tampoco salió adelante otra producción que involucraba al mismo Gore Verbinski y al director español de ’28 Semanas Después’, Juan Carlos Fresnadillo. El proyecto no se llevó a cabo debido a problemas con el presupuesto y la clasificación por edades.

A la espera del resultado

“Netflix se encuentra entre los mejores y más innovadores narradores de todo el entretenimiento actual. Estamos encantados de que compartan nuestra visión y compromiso con la franquicia BioShock, que es amada por millones de seguidores en todo el mundo”, afirma el presidente y director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick.

En realidad, las adaptaciones de videojuegos no suelen ser muy buenas. Sorprendentemente, Netflix es la factoría responsable de dos de las mejores producciones inspiradas en este sector de ocio: ‘Castlevania’ y ‘Arcane’, ambas series animadas simplemente deliciosas. A la espera de un plan de estreno, tan solo resta por comprobar si el gigante de la transmisión repetirá hazaña con una película de acción en vivo. Todas nuestras plegarias son para que ‘BioShock’ sea la primera de una futura larga lista de grandes adaptaciones.