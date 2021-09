Desde las oficinas de la plataforma de videojuegos en la nube GeForce NOW, han anunciado que durante el mes de septiembre se añadirán hasta 34 títulos a su biblioteca. Entre los lanzamientos destacan juegos como 'Kena: Bridge of Spirits', 'Life is Strange: True Colors', 'Pathfinder: Wrath of the Righteous' y 'Sable'.

Para comenzar, se han incorporado 13 videojuegos con títulos como 'WRC 10 FIA World Rally Championship', el simulador de carreras todoterreno desarrollado por KT Racing y editado por Nacon. El juego celebra el 50º aniversario de la competición con una colección de coches legendarios, y los jugadores podrán competir por el podio de la temporada 2021 desde la fecha de lanzamiento con la versión de Steam, aunque Epic Games Store también dispondrá del título próximamente.

Otro videojuego destacado es 'Pathfinder: Wrath of the Righteous'. En este RPG, desarrollado por Owlcat Games, los jugadores viajarán a un reino asolado por los demonios, donde deberán explorar la naturaleza del bien y del mal, descubrir el verdadero precio del poder y convertirse en héroes míticos. A continuación, detallamos los 13 videojuegos que se han incorporado al servicio estas últimas semanas:

'Song of Iron' (Steam, 31 de agosto)

'Pathfinder: Wrath of the Righteous' (Steam, 2 de septiembre)

'WRC 10 FIA World Rally Championship' (Steam, 2 de septiembre)

'Golf Club: Wasteland' (Steam, 3 de septiembre)

'Yuku's Island Express' (Epic Games Store, 2 de septiembre)

'Deepest Chamber' (Epic Games Store)

'Devil Slayer – Raksasi' (Steam)

'Dorfromantik' (Steam)

'The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut' (Steam)

'Ironsight' (Steam)

'Nine to Five' (Steam)

'Paint the Town Red' (Steam)

'Shadow Man Remastered' (Epic Games Store)

Si por casualidad no lo conoces, GeForce NOW es un servicio en la nube que permite jugar a videojuegos de PC en cualquier dispositivo. Presenta una suscripción gratuita y otra de pago con la posibilidad de activar el trazado de rayos y DLSS en juegos compatibles. En su biblioteca puedes encontrar más de 1.000 títulos y todos los jueves anuncia nuevas incorporaciones. Está disponible para PC, Mac, dispositivos Android, Android TV, Chromebook y iOS.