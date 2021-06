Durante el evento de Xbox y Bethesda en E3 2021, Asobo Studio dio a conocer ‘A Plague's Tale: Requiem’, secuela del aclamado ‘A Plague Tale: Innocence’ de 2019. El juego sigue el viaje de Amicia y su hermano, Hugo, que luchan por sobrevivir a los peligros de la brutal Edad Media durante el apogeo de la peste bubónica. El título tiene previsto su lanzamiento en 2022 para PS5, Nintendo Switch, PC y Xbox Series X/S, que lo integrará desde el día de su lanzamiento en Xbox Game Pass.

La producción se presentó con un revelador tráiler que se enmarca después del final del juego original con una desgarradora historia de resiliencia. La trama seguirá a Amicia y su hermano en una nueva y peligrosa misión, haciendo lo que sea necesario para sobrevivir en un mundo brutal e indiferente. Cazados por los soldados de la Inquisición y rodeados de imparables enjambres de ratas, ambos llegarán a conocerse y a confiar el uno en el otro, mientras luchan por sobrevivir contra abrumadoras adversidades y encontrar su lugar en el mundo.

Si quieres experimentar ‘A Plague Tale: Innocence’ y descubrir la historia de Amicia y Hugo, el juego está disponible para jugar con Xbox Game Pass para Xbox One, Xbox Series X/S y Windows PC. No importa cómo elijas jugar no parece haber mejor momento para descubrir o volver a visitar la conmovedora historia del primer arco de la historia antes del lanzamiento de su secuela en 2022. Puedes ver el primer tráiler de ‘Requiem’ con nuestro querido dúo, el icónico enjambre de ratas y la fecha de lanzamiento estimada. Ni te plantees dejarlo pasar.