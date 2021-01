DiRT 5, ponemos a prueba el título de la serie de conducción en PS5.

Como puedes deducir por su nombre, 'DIRT 5' es el último título de la franquicia de Codemasters, una entrega que llega con la intención de llevar la serie hasta sus raíces arcade. En líneas generales, los respetados desarrolladores británicos ofrecen una adictiva jugabilidad que induce al usuario a continuar desafío tras desafío, animándolo a probar diferentes pistas y vehículos en sus modos de juegos, variantes online y herramientas de personalización. De modo que sube al coche y prepárate para darlo todo en la pista.

No está de más recordar que 'DIRT 5' se estrenó en PlayStation 4, Xbox One y Windows PC el 6 de noviembre. Las versiones para Xbox Series y PS5 se lanzaron a nivel mundial el mismo mes, mientras que en Google Stadia no debutará hasta entrado 2021. El juego soporta tanto Xbox Smart Delivery como la actualización gratuita en PlayStation, pensando en los jugadores que adquieran PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Precisamente, nos detenemos en la versión de nueva generación de Sony para echarle un vistazo general al éxito de Codemasters. Desarrollado por Cheshire Studio, la versión para PS5 ofrece carreras amplificadas en 4K y 120fps, con una percepción aún mayor de sensación e inmersión gracias al mando de control DualSense.



El asfalto como nunca lo habías sentido

'DIRT 5' en PlayStation 5 supone la entrada de la serie en la próxima generación. En primer lugar, es importante destacar que esta versión no trae ningún contenido nuevo, tan solo mejora su rendimiento y calidad gráfica. De entrada, el juego cuenta con varios modos de resolución, rendimiento y calidad visual:

Priorizar resolución: En este modo alcanzamos el deseado 4K a 60 fps y es una auténtica maravilla jugar con este nivel de calidad visual sin perder fotogramas.

Priorizar rendimiento: Aquí tenemos que renunciar al 4K, pero es posible alcanzar los 120 cuadros por segundo. Algo que permite una jugabilidad más suave con una respuesta aún mayor en relación a la superficie de la pista.

Priorizar calidad de imagen: Este exclusivo modo de nueva generación permite integrar el famoso Ray Tracing. En contrapartida, para activarlo, deberás renunciar a la resolución 4K.

En la misma línea, los gatillos adaptados del DualSense marcan una gran diferencia. La experiencia de jugar 'Dirt 5' con el controlador háptico resulta magnífica, ya que permite sentir los diferentes tipos de pistas. Reacciona de forma diferente si el vehículo se desplaza sobre barro, tierra o asfalto. Incluso aporta sentido al peso del coche durante toda la carrera (especialmente en barro). Además de las configuraciones de vibración, los gatillos también se adaptan a la aceleración y frenado del coche, definitivamente ofreciendo un nuevo nivel de inmersión.



Cantidad de opciones de juego para el primer título de carreras de PS5

Como era de esperar, el modo carrera (Trayectoria) es el centro neurálgico de la experiencia de juego. Esta vertiente principal se nutre de una estructura decididamente optimizada e intuitiva, además de variada. En su menú principal se seleccionan eventos secundarios y principales donde participar con la intención de sumergir a los jugadores en una serie de competiciones que ofrecen acción extrema constante de continente a continente.

Toda la producción, además, se construye entre accesibilidad y variedad tanto en el sistema de guías como en la oferta de contenidos. Como adelantábamos, el modo se abre a un marco narrativo que detalla el ascenso de nuestro personaje en el mundo de las carreras todoterreno a través de las voces de Troy Baker y Nolan North. Para ser más concretos, en el modo carrera, el jugador forma parte de un equipo de prometedores pilotos que están bajo la tutela del experimentado AJ (North), quien lo guiará a través de cinco intensos capítulos brindándole consejos sobre el mundo off-road, patrocinadores, etc. Una veintena de marcas del mundo real están disponibles para apoyarte y cada una tiene sus objetivos tanto a largo como a corto plazo, recompensas únicas, pegatinas para utilizar en el editor de libreas y un sistema de bonificación en dinero de juego.



Jugabilidad y contenido

Obviamente, el centro lúdico de 'DIRT 5' es su jugabilidad. Las carreras tienen lugar en diferentes terrenos: barro, nieve, hielo o asfalto (el primero aparece en la mayoría, como sugiere el nombre del juego). Pero la diferencia más marcada es cuando se conduce sobre hielo, una superficie que se muestra muy resbaladiza: una curva equivocada resulta, prácticamente, una despedida del primer puesto en la clasificación. Como puedes imaginar, cada terreno dispone de sus vehículos específicos, de modo que espera acceso una gran cantidad de clases que se pueden personalizar estéticamente. De hecho, contamos un total de 63 coches, divididos en categorías que van desde el rally clásico de los 80 y 90, hasta el Super Cross o verdaderos gigantes del todoterreno, como el Mudclaw indispensable para los eventos Rock Bounce.

Además de todo esto, el título también ofrece varios desafíos de tiempo y eventos todoterreno individuales en el modo "Arcade", carreras online multijugador y el modo Playground, que acentúa la naturaleza expansiva de la producción. En esencia, es un editor que te permite crear pistas y experiencias basadas en tres tipos de eventos: Gymkhana; Gate Crasher, una especie de Time Attack con puertas que requiere que obtengas el mejor tiempo; y finalmente Smash Attack, una carrera de obstáculos con un alto nivel de espectacularidad y adrenalina. Las creaciones, por supuesto, se pueden compartir en línea desde un apartado que también permite cargar las creaciones de otros jugadores.



La potencia de una nueva generación

El nivel y la variedad visual que despliega 'DIRT 5' en PS5 es simplemente impresionante. El motor se abandona a un agradable juego de colores que siempre varía discretamente, también ayudado por la dinámica meteorológica. Pero donde la producción decididamente brilla con una luz más intensa es en la interpretación de los heterogéneos paisajes naturalistas que ofrecen los escenarios. Las casi 40 pistas nos llevan entre las laderas nevadas de Nepal, el rugido de la ciudad de Roosevelt e incluso entre los agrestes páramos de Arizona. Aparte de eso, el título de Codemasters prácticamente carece de pantallas de carga, empleando de 2 a 3 segundos para comenzar una carrera.

En el modo con mayor fidelidad visual, 'DIRT 5' se encuentra fácilmente entre los juegos más bellos que puedas encontrar en el género, con escenarios extremadamente detallados, ricos, mostrando una gran arquitectura, especialmente en las pistas, capaces de generar el polvo, barro, piedras, charcos y tierra necesarios para establecer el tono ideal para un verdadero desafío todoterreno. Resultados satisfactorios también en el sector del sonido, que ofrece doblaje en castellano y los rugidos de los motores más agresivos con gran fidelidad. Directamente relacionado con este apartado también destaca la Banda Sonora con grupos invitados como The Killers y The Chemical Brothers.



Conclusiones

La serie de carreras nacida bajo el nombre del eterno Colin McRae, regresa con 'Dirt 5', un capítulo brillante que se entrega a un modelo de conducción accesible, intuitivo, inmediato y deliciosamente arcade. El resultado es un juego de carreras frenético, divertido y con gran cantidad de contenido. Si tan solo tuviéramos en cuenta estos factores, la adquisición ya sería recomendable, pero donde Codemasters realmente ha logrado concretar su mejor trabajo es con la versión para nueva generación.

Una experiencia de motor y competición que vale la pena (y mucho) jugarse por primera vez en los nuevos sistemas. El control de retroalimentación háptica permite sentir los diferentes tipos de pistas y reacciona de forma diferente dependiendo del pavimento, a lo que hay que sumar un rendimiento impecable. En resumidas cuentas, acumula todos los elementos necesarios para tener entregados a los aspirantes a pilotos de rally durante mucho tiempo.



DiRT 5 - Launch Trailer PS5

— Título: DiRT 5

— Género: Arcade, Velocidad

— Fecha de Lanzamiento: noviembre 2020

— Plataforma: PS5

— Desarrolladora: Codemasters

— Productora: Codemasters

— Multijugador: Si

— Idioma: Castellano

— Voz: Castellano

— PEGI: +12

— Precio: Consultar