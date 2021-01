El murciano TheGrefg hace historia en Twitch con más de dos millones de espectadores en directo

El joven murciano David Cánovas, conocido como TheGrefg, ha hecho historia en la plataforma de trasnmisiones en vivo Twitch. El streamer, natural de Alhama de Murcia y residente en Andorra, ha batido el record mundial de espectadores en directo al reunir a más de 2,4 millones de personas en su canal.



TheGrefg presentaba ayer por la tarde la la skin personalizada que el popular videojuego Fornite ha creado expresamente para él y, nada más comenzar el directo, 700.000 personas ya se había conectado. Más tarde llegaron a ser más de 2,4 millones los espectadores que estuvieron pendientes del evento, algo nunca visto antes en Twitch.



Esto supone multiplicar por cuatro su anterior récord, ya que cabe destacar que TheGrefg ya era el streamer individual más visto de la plataforma con algo más de 600.000 espectadores.





Twitch is my ----> ?? https://t.co/kQkaOT2iFu

Durante todo el directo estaba muy nervioso por enseñaros la skin pero, cuando he visto más de 2.000.000 en el contador, casi me muero.



He leído vuestra opinión tras finalizar y he roto a llorar, no sabéis cómo os lo agradezco.



En cuanto pueda, os la enseño en Fortnite.



???