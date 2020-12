'Medal of Honor: Above and Beyond' se podrá jugar en Valve Index, HTC Vive y Oculus

A medida que se acerca el momento de su debut van surgiendo nuevos detalles sobre el próximo lanzamiento de la serie 'Medal of Honor', que bajo el subtítulo 'Above and Beyond' y desarrollo a cargo de Respawn Entertainment, se está construyendo para ofrecer una experiencia dirigida a dispositivos de realidad virtual. Una aventura potencialmente atractiva de los desarrolladores responsables de 'Apex Legends' y 'Titanfall', entre otros. El título transcurre en la Segunda Guerra Mundial y aunque originalmente los planes se limitaban a Oculus, ahora el juego ha actualizado sus plataformas de destino incorporando HTC Vive y Valve Index.

Como si la promesa de una nueva campaña para un jugador de la franquicia no fuera un incentivo lo suficientemente emocionante, parece que también habrá mucho movimiento en sus modos multijugador. De inicio se podrá acceder a cinco vertientes diferentes, que incluyen Domination, Deathmatch, Team Deathmatch, Blast Radius (un enfoque explosivo del Rey de la Colina) y el modo Mad Bomber. Desde la desarrolladora se asegura que podemos esperar docenas de mapas y variedad de armas auténticas.

De acuerdo con la desarrolladora, 'Medal of Honor: Above and Beyond' explora la guerra de una manera cinematográfica e inmersiva completamente nueva. Para dotar de mayor fidelidad a la producción, en Respawn han trabajado directamente con veteranos de la Segunda Guerra Mundial para capturar sus historias y agregar contexto a las piezas del videojuego a través de realidad virtual. Junto a un elenco de personajes nuevos y recurrentes, la experiencia propone una serie de misiones que llevan la acción desde Túnez a toda Europa, participando en algunos de los momentos más importantes del conflicto.

El título ha levantado una importante expectación, sobre todo porque el responsable del estudio, Vince Zampella, trabajó en los juegos originales antes de cofundar Infinity Ward y lanzar 'Call of Duty'. Ahora que ha vuelto para restaurar una nueva vida a 'Medal of Honor' los resultados deberían reflejar algo especial. 'Above and Beyond' estará disponible el 11 de diciembre a través de Steam o Oculus Store.