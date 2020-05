'Marvel's Iron Man VR': el título de realidad virtual para PS4 ya tiene fecha de lanzamiento

Sony ha anunciado los nuevos planes de lanzamiento para 'Iron Man VR', el juego de realidad virtual que dejaba en suspenso a principios de abril su fecha de estreno junto a 'The Last of Us Part 2'. Según la compañía, el título para PlayStation 4 llegará al mercado el 3 de julio de 2020.

El proyecto desarrollado por los estadounidenses Camouflaj, pretende meter a los jugadores en la piel de Tony Stark, el genio multimillonario que, cuando se enfunda su característica armadura, se convierte en Iron Man, uno de los héroes de cómic más carismáticos de la Casa de las Ideas.

En la experiencia, los jugadores deberán ayudar a Tony en su lucha contra Fantasma y usar los dos mandos de movimiento PlayStation Move para activar los reactores de repulsión y surcar los cielos con un arsenal de última tecnología.

El juego está hecho desde cero para realidad virtual, de manera que la desarrolladora se ha centrado en el uso de esta tecnología para narrar la historia. Eso significa que el jugador se pone literalmente en el lugar de Tony Stark para interactuar con el mundo, elegir entre distintas opciones de diálogo y vivir su vida dentro y fuera de la armadura.

Al igual que 'The Last of Us Part 2', 'Iron Man VR' fue pospuesto indefinidamente por Sony debido a los problemas de distribución global generados por la pandemia de coronavirus. Además de revelar la fecha de llegada del juego para PSVR, hace unas jornadas se renovaba la fecha destinada para que el nuevo capítulo de la historia de Ellie y Joel alcance el mercado, sucederá el 19 de junio.

Vale la pena mencionar que la última pausa en los planes de 'Iron Man VR' no es el primer cambio de su calendario, cuyo debut estaba programado para el 28 de febrero, pero su llegada se desplazó hasta el 5 de mayo de 2020 con el propósito de refinar las fases finales del producto. Durante las semanas que nos separan del lanzamiento, la editora se ha comprometido a compartir más información y, presumiblemente, nuevas escenas del juego.