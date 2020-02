'Sonic The Hedgehog 2' y 'Puyo Puyo 2' regresan en mejor forma que nunca

Dos de los clásicos más populares de SEGA aterrizan en Nintendo Switch en febrero: se trata de 'Sonic The Hedgehog 2' y 'PuyoPuyo 2'. Más allá del regreso del modo competitivo para dos jugadores de 'Sonic The Hedgehog 2', los añadidos de esta versión incluyen el 'drop dash' (introducido en 'Sonic Mania') que permite hacer un 'spin dash' en mitad del aire para ganar velocidad rápidamente; Super Sonic Mode que nos permitirá controlar al erizo en su forma más poderosa desde el principio; un modo de juego Time Trial con rankings online de puntuaciones y, el extra más emocionante de todos, 'Knuckles the Echidna'.

Considerado como uno de los juegos más exitosos para Genesis (Mega Drive), 'Sonic The Hedgehog 2' no ha parado de recibir elogios desde su lanzamiento en 1992.

Y sí, tus ojos no te están engañando: después de 25 largos años, 'Puyo Puyo 2' tendrá, por fin, una traducción oficial al inglés para Occidente. Este lanzamiento de la versión arcade del juego superará cualquier expectativa, añadiendo batallas de dos jugadores online, un ranking de puntuaciones, función de rebobinado y el modo de juego para daltónicos.

'Puyo Puyo 2' (también conocido como 'Puyo Puyo Tsu') está considerado como uno de los mejores juegos arcade de todos los tiempos en Japón. Esta secuela introduce una nueva serie de reglas, así como la habilidad de compensar los Garbage Puyo enviados por tu oponente creando tus propias cadenas de Puyo. Ambos títulos estarán disponibles de manera individual en la eShop de Switch en Europa el 20 de febrero de 2020.