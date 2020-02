Nuevos desafíos para 'Final Fantasy XIV: Echoes of a Fallen Star'

Square Enix ha anunciado que 'Echoes of a Fallen Star', o lo que es lo mismo, la actualización 5.20 de 'Final Fantasy XIV Online' se lanzará el próximo 18 de febrero. La fecha ha sido revelada en un tráiler mostrado durante la última transmisión de 'Letter from the Producer Live'.

El metraje deja entrever las nuevas aventuras y desafíos que esperan a los jugadores en esta actualización para 'Shadowbringers', así como detalles sobre los contenidos que estarán disponibles en su puesta de largo. Entre las novedades destacan nuevas misiones de la historia principal con la continuación 'Warrior of Darkness' y los 'Scions of the Seventh Dawn' esperando a que llegue el día en el que el Crystal Exarch los devuelva a sus hogares.

Se estrena también la segunda entrega de la serie 'Eden', con nuevos combates en las dificultades Normal y Savage, al tiempo que se introduce el personaje de Gaia, creado por el desarrollador Tetsuya Nomura.

La nueva Dungeon nos invitará junto a otros aventureros o con un grupo de personajes no jugadores mediante el sistema Trust a participar en 'Anamnesis Anyder,' o podremos desafiar también a Ruby Weapon en dificultad Normal y Extreme en el nuevo 'Trial Cinder Drift'.

Tampoco faltan las misiones de tribus de bestias con los Qitari como protagonistas en 'Disciples of the Land', además de una nueva misión 'Chronicles of a New Era: The Sorrow of Werlyt donde podremos descubrir el trasfondo de la nueva serie 'Weapon'.

Coincidiendo con el anuncio de la fecha de lanzamiento, se han ofrecido novedades sobre la actualización de Ishgardian Restoration (parche 5.21), donde se ha confirmado que el paquete de contenido contará con contenidos específicos para gatherers en 'Diadem', desafíos de fabricación de alto nivel, un nuevo sistema de rankings, además de otras novedades.