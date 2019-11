'A Year of Rain': la apuesta de Daedalic deja muy buenas sensaciones

Durante unas horas, hemos podido probar el próximo juego de estrategia en tiempo real de Daedalic: 'A Year of Rain', un RTS por equipos que mezcla elementos clásicos, como la construcción de tu base y un modo campaña, unido a una jugablidad con especial relevancia a los héroes. El proyecto, que lleva en desarrollo más de dos años, combina elementos de estrategia en tiempo real, con el juego en equipo y la participación de los héroes. Tanto campaña cooperativa, como los modos online y offline, están diseñados para dos jugadores.

El estudio alemán apuesta duro con un ambicioso proyecto que permitirá a los jugadores de 'StarCraft' sentirse como en casa, puesto que no faltan los estándares del género. Existe el edificio principal y la recolección de recursos, en este caso dos: madera y minerales, así como la necesidad de crear una cadena de tareas y favorecer la construcción de edificios particulares para tener acceso a unidades más avanzadas. No faltan los tradicionales arqueros, lanceros, espadachines y caballeros, las unidades más rápidas y móviles. También es posible aumentar las estadísticas de tropas a través de investigaciones que se desarrollarán en edificios específicos.



Para dos jugadores o en compañía de la IA

Aparte de la campaña cooperativa para las tres facciones, 'A Year of Rain' ofrece modos 2v2 adicionales, como 'Skirmish' y 'Against all Odds'. El modo 'Skirmish' clásico 2vs2 se ha desarrollado para partidas competitivas desde un primer momento. Por su parte, 'Against All Odds' estrena un formato muy innovador para este género, donde dos héroes se enfrentarán a dos ejércitos completos en una batalla por la supervivencia. Durante la sesión hemos podido profundizar un poco más en la historia del brutal mundo donde se ubica el juego: los tambores de guerra y la lucha por la supervivencia son todo lo que este pueblo conoce. Dos amigos, un paladín del sol del amanecer y el hijo de una poderosa y noble casa, se disponen a traer la paz a estas tierras devastadas por la guerra. El título cuenta su historia y los sacrificios que ambos tendrán hacer para conseguir un futuro mejor, luchando contra aquellos que no comparten su visión y encadenados a la muerte, condenados a luchar para siempre.

La obra que llama a revitalizar el género permite elegir una facción y tomar el control de un héroe legendario con poderes únicos y talentos individuales en una acertada mezcla de juego de construcción de base, recolección de recursos, reclutamiento de unidades y lucha contra otros jugadores en línea o en modo campaña contra la IA. Las estructuras y unidades se pueden actualizar para mejorar la eficiencia y la potencia.



Comienza una batalla sin piedad

En 'A Year Of Rain' arrancas la partida seleccionando tu facción y héroe protagonista, entre las tres disponibles. Te sitúa en el mapa con tu compañero de equipo en un edificio principal acompañado por un puñado de unidades de trabajadores. Estas unidades de trabajo recolectan recursos, y a partir de ahí, nos tocará construir la base, edificios para reclutar tropas, edificios de tecnología diversa y edificios defensivos. El objetivo: construir la base, subir de nivel al héroe, reclutar tropas y destruir la base de los oponentes.

Mientras que la mayoría de títulos RTS cuentan con modos 1vs1, 'A Year Of Rain' se centra completamente en 2vs2. Con un segundo jugador, desbloqueas nuevas formas de superar estratégicamente a los oponentes. Las características del juego están creadas y equilibradas para soportar partidas en equipo. Una selección correcta de roles al inicio permitirá a ambos jugadores elegir dotes complementarias para desempeñarse aún mejor como equipo, o simplemente jugar con doble apoyo. Todo parece estar en su lugar y Daedalic está realizando un trabajo impresionante con 'A Year Of Rain', que, a pesar de sugerirnos un año pasado por agua, es una perla dentro de la estrategia en tiempo real que fija la mirada al sector competitivo y los eSports. Comenzará su acceso anticipado en Steam el 6 de noviembre de 2019.

