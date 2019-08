El baloncesto femenino debutará en 'NBA 2K20' con la WNBA

2K ha anunciado hoy que los 12 equipos de la WNBA y más de 140 jugadoras harán su debut en 'NBA 2K20', el próximo título de la saga de simulación NBA. Disponibles en los modos Jugar Ahora y Temporada, los aficionados de la franquicia podrán jugar por primera vez con sus jugadoras favoritas, y disfrutar de su apariencia, movimientos y diferentes estilos dentro del juego, todo ello construido desde cero en base a la liga femenina.

'NBA 2K20' contará con dos jugadoras españolas: la leyenda del baloncesto Amaya Valdemoro, tres veces campeona de la WNBA, y la base debutante de Atlanta Dream Maite Cazorla. Tanto Amaya como Maite acompañaron al equipo de desarrollo de Visual Concepts para participar en la captura de movimientos de NBA 2K20, prestando sus tiros, bandejas, driblings, celebraciones y mucho más a la recreación del baloncesto femenino que veremos en la nueva entrega de la saga de deporte. Además, como jugadora actual de la WNBA, Maite ha sido escaneada en 'NBA 2K20' y estará recreada a la perfección en el juego como parte de su equipo, Atlanta Dream.

2K también ha anunciado que Amaya y Maite serán las embajadoras en España de 'NBA 2K20', uniéndose a la lista de atletas que han representado a la marca, como Marc y Pau Gasol, Luka Doncic, Ricky Rubio, Willy y Juancho Hernangómez y muchos otros.

"Es una gran noticia que la WNBA tenga representación en un juego como NBA 2K20", comenta Amaya Valdemoro. "Desde pequeña siempre he tenido el baloncesto muy presente en mi vida", dice Maite Cazorla. "Lo he disfrutado con mis hermanos y lo he convertido en mi profesión, una profesión que adoro". Todos los modos de juego que incluyen a la WNBA estarán disponibles en 'NBA 2K20' de lanzamiento, el próximo 6 de septiembre.

Más información en elsotanoperdido.com