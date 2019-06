Todas las novedades de Microsoft para los próximos meses

La conferencia de Xbox en el E3 2019 ha comenzado con el anuncio de la fecha de lanzamiento para 'The Outer Worlds', el prometedor RPG de Obsidian Entertainment, desarrolladores de 'Fallout: New Vegas'; 'Star Wars: Caballeros de la Antigua República II'; 'South Park: La vara de la verdad; y la franquicia 'Pillars of Eternity'. El proyecto tiene previsto su puesta de largo para PC, Xbox One y PS4 el 25 de octubre.

El anuncio se ha acompañado del habitual tráiler donde se repasan las principales características de la obra, al tiempo que se confirma su incorporación en el catálogo Game Pass desde su lanzamiento, algo que permitirá a todos los suscriptores del servicio descargar el juego de forma gratuita desde el primer día.

En 'The Outer Worlds' te despiertas de la hibernación en una nave colonizadora que se ha perdido mientras se dirigía a los confines de la galaxia, solo para encontrarte en medio de una intrincada conspiración que amenaza con destruir la propia colonia. A medida que se explore el espacio y se encuentren con diversas facciones, todas ávidas de poder, la personalidad que decida adoptar el jugador determinará cómo se desarrolla esta historia dirigida por Tim Cain y Leonard Boyarsky.

Tras disfrutar del extenso video de juego de 'Star Wars Jedi Fallen Order' que hace unas horas se mostraba en el EA Play E3 2019, el título realizado por Respawn Entertainment vuelve a dejarse ver en público. El tráiler revelado desde el escenario del evento de Microsoft nos ofrece una nueva oportunidad de contemplar los peligros y escenarios que recorrerá Cal Kestis en su épica aventura, un joven padawan superviviente a la ejecución de la Orden 66 promulgada por el Imperio Galáctico.

El personaje emprenderá una aventura que lo llevará a explorar algunos de los lugares más emblemáticos de la serie, pero mostrándolos desde un punto de vista completamente nuevo mientas lucha por escapar del Imperio y sus Inquisidores. El primer contacto con el personaje se producirá en Bracca, un nuevo planeta de 'Star Wars' y una de las localizaciones que se mostrarán en el videojuego. Allí, Cal se oculta del Imperio, pero se ve forzado a huir cuando sus poderes de la Fuerza quedan expuestos. 'Star Wars Jedi Fallen Order' estará disponible el próximo 15 de noviembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC a través de Origin.

Aunque se trataba de un secreto a voces, el Xbox E3 Briefing 2019 ha venido a confirmar una de las numerosas filtraciones de última hora: un nuevo proyecto de Ninja Theory denominado 'Bleeding Edge' para Xbox One y Windows PC. La presentación oficial del juego viene acompañada de un tráiler que nos deja entrever una obra de acción en tercera persona centrada en el componente competitivo en línea, gracias a combates cuatro contra cuatro (4Vs4).

Desafortunadamente no se ha confirmado ninguna característica del juego, pero se ha anunciado que estará disponible desde su lanzamiento para todos los suscriptores de Xbox Game Pass y, que a partir del 27 de junio de 2019 se podrá participar en un periodo de prueba técnica.

La cita de Xbox con el gran público ha guardado un espacio para el prometedor 'Ori and the Will of the Wisps', la próxima entrega de la serie de plataformas que se comercializará para PC Windows 10 y Xbox One a partir del 11 de febrero de 2020. El título también se incluirá entre el catálogo de juegos de Xbox desde su lanzamiento.

El tráiler mostrado en el escenario recoge varias secuencias extraídas del juego en diferentes localizaciones, donde se puede comprobar cómo avanzar en la aventura conllevará superar muchos peligros. Al igual que su predecesor, 'The Will of the Wisp' incluirá una serie de criaturas colosales a las que enfrentarse. El video también nos permite deleitarnos con la dirección artística de la serie, una de sus grandes bazas junto a la jugabilidad.

Las novedades se han sucedido a buen ritmo. Buena prueba de ello es el anuncio de 'Blair Witch', una experiencia de supervivencia y terror que se integrará al catálogo de Xbox Game Pass en su debut. El título se publicará el próximo 30 de agosto, pero se desconocen prácticamente todos los detalles sobre su producción.

El misterioso juego se ha estrenado a través de un video que presenta una obra de terror en primera persona establecida en un bosque oscuro y amenazador. El tráiler del anuncio, no obstante, ofrece una idea muy precisa del tipo de juego. A juzgar por el video, 'Blair Witch' nos trasladará hasta septiembre de 1996 cerca de una población donde desaparece un niño. En la búsqueda del joven, un policía se adentra en el bosque con su perro, pero no tardan en aparecer los primeros sucesos extraños. Más adelante se ve al mismo personaje corriendo con una linterna y una videocámara, que de nuevo toma protagonismo al final de tráiler. Todo bastante misterioso.

'Cyberpunk 2077', el esperado título de CD Projekt RED también se esperaba en el escenario del Xbox E3 Briefing 2019, y de echo para anunciar su fecha de lanzamiento, lo que no contábamos es que el anuncio iba a llegar de la mano de Keanu Reeves. El conocido actor canadiense protagonista de películas como 'John Wick' o 'The Matrix', entre muchas otras, también aparece en el video que la desarrolladora ha montado para el evento.

Un tráiler cargado de adrenalina protagonizado por el netrunner V. En el video podemos ver a nuestro protagonista lidiando con los secuaces de Dex, un peligroso criminal. En un momento determinado, parece que el brazo derecho de Dex no se encuentra a la altura de las mejoras de V, que desgarra a los oponentes con la ayuda de unas cuchillas que brotan desde sus brazos. Sin embargo, la segunda parte del tráiler es más inquietante: nos presenta un personaje inédito, al propio Keanu Reeves, que aparece en escena para anunciar, finalmente, la fecha de lanzamiento del juego, prevista para el próximo 16 de abril de 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Tampoco ha sorprendido que durante la conferencia se haya reservado un espacio para el frenético 'Minecraft Dungeons'. La compañía ha querido dar un paso adelante, y además de fijar un plazo para el debut se ha desvelado un tráiler donde se muestra, por primera vez, la jugabilidad de este nuevo proyecto de Mojang.

'Minecraft Dungeons' es un título fuertemente inspirado en los clásicos "Dungeon Crawler" que anima a los jugadores a enfrentarse a terribles y cuantiosos monstruos sobre una experiencia que promete acción y aventura a partes iguales. Aquí, hasta cuatro jugadores pueden colaborar y luchar juntos tanto en modo cooperativo local, como en línea. También se pueden desbloquear cientos de objetos y hechizos únicos para armas, explorar niveles llenos de tesoros o personalizar a tu personaje. Tal y como se revela al final del tráiler, 'Minecraft Dungeons' se lanzará en PC Windows 10, Xbox One y Nintendo Switch durante la primavera de 2020.

Las producciones de corte independiente, como el nuevo 'Battletoads' y otros proyectos como 'Spirit Farer', un juego 2D con un diseño de arte muy marcado donde los jugadores tendrán que construir, cuidar, explorar y aprender a decir adiós han protagonizado el programa Id@Xbox. 'Spirit Farer' está siendo desarrollado por Thunder Lotus, el equipo indie conocido por títulos como 'Jotun' y 'Sundered'. Por desgracia no se ha revelado fecha de lanzamiento, pero también se ha confirmado que estará disponible desde su debut en el servicio Xbox Game Pass.

En el nuevo tráiler de 'Battletoads', finalmente podemos deleitarnos con las primeras secuencias del juego recogidas en movimiento. La histórica franquicia de Rare volverá a la vida con un nuevo título que presenta modos cooperativos para hasta tres jugadores y gráficos en 2.5D.

Xbox Game Pass para PC ha anunciado periodo de prueba abierta. La variante del servicio cuenta con un catálogo que supera el centenar de títulos, incluidos 'Imperator Rome', 'Football Manager 2019' y 'Halo Master Chief Collection', inaugurado por 'Halo: Reach' cuando esté disponible. En la misma línea se ha anunciado que ya se encuentran disponibles para todos los suscriptores del servicio 'Metro: Exodus', 'Batman: Arkham Knight'; 'Hollow Knight' y 'Borderlands: The Handsome Collection'.

La suscripción a Xbox Game Pass para PC se ha establecido en 3,99€ al mes y se puede probar descargando la nueva aplicación Xbox. También se ha anunciado que Xbox Game Pass para PC está incluido en Xbox Game Pass Ultimate, el abono definitivo de temporada que a cambio de 12,99€ al mes también incluye el Game Pass para consola y Xbox Live Gold.

Xbox Game Pass Ultimate incluye todos los beneficios de Xbox Live Gold y acceso ilimitado a más de 100 juegos, nuevos títulos exclusivos para Xbox el mismo día de su lanzamiento, así como ofertas y descuentos exclusivos para sus miembros. Para celebrar su lanzamiento y durante tiempo limitado, se puede comprar un mes de suscripción Ultimate por tan solo 1€ en Microsoft Store.

Los rumores, una vez más, se oficializan en la gran noche de Microsoft, puesto que como anticipaban algunas filtraciones, entre los títulos anunciados en el escenario de la conferencia del fabricante de Redmond en el E3 2019, también se encuentra la Edición Definitiva de 'Age of Empires II', que celebra el 20° aniversario de la franquicia. El tráiler que presenta la reedición del popular título de estrategia en tiempo real nos muestra las bondades técnicas alcanzadas por el juego con su renovada versión, que cuenta con gráficos de alta definición y audio remasterizado para ofrecer una experiencia única tanto a nuevos jugadores, como a veteranos de la serie.

La entrega tampoco está exenta de novedades en el apartado del contenido, ya que se incluirá una campaña inédita llamada 'The Last Khans'. Llegará en 2019 y, como todos los títulos anunciados durante el evento, estará disponible desde su lanzamiento para los suscriptores de Xbox Game Pass, tanto en PC como en Xbox One.

El retorno a los cielos llegará de la mano del gran 'Flight Simulator', la serie histórica de simulación de vuelo de la compañía que se remonta a 1982, cuando la corporación norteamericana adquirió los derechos de la versión del sistema IBM del simulador de vuelo SubLOGIC. Pero ahora los tiempos son otros y el nuevo Microsoft Flight Simulator estará impulsado con datos por satélite y apoyado por la Inteligencia Artificial de Azure.

El debut de la próxima generación de una de las franquicias de simulación más populares de la historia, permitirá a los pilotos virtuales manejar desde aviones ligeros hasta transportes pesados y de fuselaje ancho para explorar los cielos de un mundo realista y extremadamente detallado. Los jugadores podrán crear sus propios aviones y volar sobre todos los principales rincones del mundo, tanto de día como de noche, incluso haciendo frente a los peligros del clima.

Tampoco se han echado de menos las sorpresas, como, por ejemplo, el inesperado anuncio de la adquisición del estudio Double Fine, liderado por el carismático Tim Schafer. La familia Xbox Game Studios crece con la entrada de la reconocida desarrolladora responsable de producciones del calibre de 'Broken Age', 'Brütal Legend', 'Grim Fandango Remastered' y, 'Psychonauts'. Precisamente, para celebrar la noticia se ha presentado un nuevo y atractivo tráiler de 'Psychonauts 2'.

'Psychonauts 2' arrancará tan solo unas horas más tarde que el primer juego. Schafer explicaba que Raz, el protagonista, será unas "horas más viejo" que en la última aventura y llegará finalmente al cuartel general de Psychonauts; su sueño de toda la vida. Ahí verá a Sasha y Milla en su entorno natural de espionaje internacional. Pero descubrirá ciertas cosas extrañas sobre la organización.

'Gears 5' ha recibido importantes novedades con el anuncio de calendario para su debut, confirmando que el esperado quinto capítulo de la serie estará disponible a partir del 10 de septiembre de 2019 en exclusiva para Xbox One y Windows 10.

Se ha desvelado material inédito, dos nuevos videos, que, por un lado, reflejan las pesadillas de la protagonista, Kait Díaz, que parece atormentada por algún suceso relacionado con la trama del juego. El segundo clip se centra más en la parcela jugable y muestra las características principales del modo Escape, una nueva experiencia cooperativa 3 contra 3 (3v3) que soportará juego tanto a nivel local como en línea.

Si ya estás pensando en hacerte con la entrega, se ha anunciado que tanto los poseedores de la Ultimate Edition del juego, como los propietarios de la versión Ultimate de Xbox Game Pass podrán jugar con 3 días de antelación.

Del mismo modo se ha confirmado el lanzamiento en tierras occidentales de una adaptación de 'Crossfire', uno de los juegos más populares de Corea del Sur, que aterrizará para Xbox One en 2020 bajo el nombre 'CrossfireX', y con contenido exclusivo para los suscriptores de Xbox Game Pass. El título bélico cuenta con más de 650 millones de jugadores registrados a lo largo de sus 10 años de historia y es uno de los FPS free-to-play para PC más jugados en tierras orientales.

El juego presenta dos corporaciones mercenarias: "Black List" y "Global Risk", que luchan entre sí en un conflicto global épico. Los jugadores asumen el rol de un mercenario, uniéndose al equipo con el que deben trabajar en conjunto para completar escenarios basados en objetivos. 'CrossfireX' está siendo desarrollado por el equipo en Smilegate Entertainment, con sede en Seúl, y Remedy Entertainment con Unreal Engine 4.

'Forza Horizon 4', por su parte, anuncia la llegada de un nuevo paquete de contenido, una simpática expansión que explorará el mundo temático de LEGO, con cambios estacionales completos donde podremos descubrir, entre otros modos, los 'Desafíos LEGO'. Todo esto en 4K y HDR nativos.

'LEGO Speed Champions' para 'Forza Horizon 4' contará un valle nuevo totalmente lleno de estructuras de ladrillos LEGO, rampas de velocidad y desafíos de Destrucción. Del mismo modo podremos competir con los nuevos coches LEGO, como el McLaren Senna, el Ferrari F40 Competizione o el Mini Cooper S Rally de 1967, entre otros. El paquete estará disponible a partir del 13 de junio para Xbox One y PC como título Xbox Play Anywhere.

Los chicos de Gearbox Software y su 'Borderlands 3' han desvelado un espectacular tráiler deliciosamente conducido por una vieja conocida de la serie, Lilith, encargada de presentarnos a los nuevos buscadores: Moze "The Gunner", FL4K "The Beastmaster", Zane Flynt "The Operative" y Amara "The Siren".

'Borderlands 3' se lanzará el 13 de septiembre de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC con Windows. Es una aventura galáctica llena de personajes extravagantes, enemigos, duelos con jefes finales, y literalmente miles de millones de armas. La tercera entrega numerada de la franquicia nos pone en la piel de uno de los 4 buscadores de la cámara, cada uno como es habitual con sus poderes, estilo de juego, árbol de habilidades y opciones de personalización. Se podrá jugar solo o con amigos para hacerse con miles de armas y botines.

Aunque ya era de dominio público que se estaba desarrollando una nueva entrega de la serie LEGO Star Wars, no ha sido hasta la conferencia de Microsoft cuando hemos conocido un poco más a fondo 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'. Como es habitual en la serie, la entrega se caracterizará por cubrirse de un cierto velo irónico e incluirá los niveles de cada capítulo numerado de la franquicia, pero a una escala mayor, incluso el contenido de 'Star Wars: The Last Jedi' y 'Star Wars: The Rise of Skywalker'.

De acuerdo con la información que acompaña el video de la presentación, 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' tendrá cientos de personajes y vehículos de toda la galaxia, para que los jugadores puedan sumergirse en sus momentos favoritos de Star Wars con una nueva manera y la hilarante marca de humor de LEGO que seguro deleitará a jugadores de todas las edades. Llegará en algún momento de 2020 para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Otra de las novedades ha sido 'Elden Ring', el nuevo proyecto de Hidetaka Miyazaki. Se trata de un nuevo juego de rol y acción de ambientación fantástica que está siendo desarrollado por FromSoftware, bajo la dirección del reconocido creativo japonés.

El juego llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC, con la promesa de una aventura sin igual. Se presenta como el proyecto más grande de FromSoftware hasta la fecha y ofrecerá un reino grande y con una historia rica y sangrienta surgida de las mentes de Hidetaka Miyazaki (creador de la franquicia 'Dark Souls') y George R. R. Martin (autor de la serie 'Canción de hielo y fuego').

La conferencia Microsoft ha terminado por todo lo alto con el anuncio de 'Project Scarlett', la próxima plataforma de la Casa de Redmond, que anuncia lanzamiento para navidades de 2020. La revelación ha llegado acompañado de otra grata sorpresa, el regreso de la icónica franquicia 'Halo' que se estrenará con la nueva consola.

Desde Microsoft aseguran que Project Scarlett establecerá una nueva barra de potencia, velocidad y rendimiento. Desarrollada con un procesador de diseño personalizado que aprovecha la última arquitectura Zen 2 y Radeon RDNA de AMD, la plataforma montará una memoria GDDR6 de alto ancho de banda y una unidad SSD de próxima generación, la cual proporcionará a los desarrolladores el poder que necesitan para que sus visiones creativas cobren vida. Según apuntan sus creadores, Project Scarlett ofrecerá un nuevo nivel de fidelidad y precisión nunca antes visto en juegos de consola, ya que incluye hardware acelerado, trazado de rayos, frecuencia de actualización variable, capacidad 8K y entrada de latencia ultra baja.

Como adelantábamos, la nueva plataforma llegará acompañada del regreso del carismático Jefe Maestro con 'Halo Infinite'. La nueva iteración de la serie se está desarrollando con el nuevo Slipspace, un motor creado desde cero con el que pretenden dar forma y continuidad al futuro de la franquicia. En relación al juego pocos detalles, aunque se confirma el esperado regreso del soporte a pantalla dividida a la serie y plataformas a las que está destinada la producción: toda la familia de dispositivos Xbox One y PC. Por supuesto se incluirá con Xbox Game Pass para PC y consola.

