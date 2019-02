París, el nuevo mapa de asalto de Overwatch, ya está disponible

Los jugadores de 'Overwatch' ya pueden circular por la ciudad del amor y las artes y descubrir rincones emblemáticos de la metrópoli mientras se abren camino a través de callejuelas y pasajes hasta llegar al río Sena. Porque con la nueva actualización 1.33.0.1, Blizzard Entertainment finalmente ha puesto a disposición de todos los jugadores el nuevo mapa de París en los servidores del juego para PlayStation 4, Xbox One y PC.

El mapa, ubicado en la elegante y romántica ciudad del arte, es la segunda localización de Francia, después de Château Guillard, que en su lugar se utiliza para albergar partidas a muerte y partidas a muerte por equipos. Desde la desarrolladora nos invitan a visitar lugares emblemáticos como el Cabaret Luna, que alberga los talentos musicales de la diva Luna. La Pâtisserie Galand, conocida por sus delicados mille-feuilles y sus coloridos macarons o la Maison Marat, un gran palacio en el corazón de la ciudad en el que se celebra una gala.

La actualización, además de agregar el nuevo mapa, también ha realizado cambios importantes en el orden de prioridad para el consumo de salud, escudos y armaduras. A partir de ahora, los no regenerables se consumirán antes que los regenerables: las fuentes de salud, escudos y armadura no recuperables se consumen antes que las recuperables.

Orden de prioridad anterior: Escudos no recuperables, escudos recuperables, armadura no recuperable, armadura recuperable, salud no recuperable y salud recuperable.

Nuevo orden de prioridad: Escudos no recuperables, armadura no recuperable, salud no recuperable, escudos recuperables, armadura recuperable, salud recuperable.

Los desarrolladores defienden que en 'Overwatch', "la prioridad con la que un héroe pierde salud, escudos o armadura cuando recibe daño se determina mediante un orden. Por ejemplo, si un héroe dispone de escudos recuperables y recibe daño, se reducirá en primer lugar el escudo recuperable antes que una cantidad de salud recuperable. Antes de este cambio era posible que los escudos recuperables de los héroes tuviesen prioridad en el daño y la regeneración, lo que permitía que se conservase la armadura no recuperable. Con este ajuste al orden, los héroes que dispongan de armadura o escudos no recuperables consumirán estos recursos antes que los recuperables."

Antes de viajar al París virtual de 'Overwatch', seguramente te interese saber que Hasbro ha anunciado recientemente una nueva línea de figuras de acción con los personajes más famosos del shooter. Mientras tanto, Blizzard Entertainment ha prometido que 2019 será un año lleno de sorpresas para la franquicia.

