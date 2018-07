Llegan los PlayStation Hits, la gama de juegos a precio reducido para PS4

Las estanterías de los comercios europeos comienzan a vestirse con los primeros PlayStation Hits, una selección de éxitos para PlayStation 4 a un precio muy rebajado. En este sentido, la gama incluye algunos de los mejores títulos de la sobremesa del fabricante, como ´Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón´ o ´Bloodborne´, por menos de 20€ tanto en formato digital a través de PlayStation Store (PS Store) como en edición física. Además, la iniciativa incluirá también un pack de lanzamiento de PS4 con tres videojuegos.

Los primeros títulos de la gama PlayStation Hits incluyen: ´Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón´. ´LittleBigPlanet 3´. ´DriveClub´. ´Ratchet &Clank´. ´Killzone Shadow Fall´; ´Bloodborne´; ´inFAMOUS: Second Son´; ´The Last of Us Remastered´; ´Project CARS´; ´Dinasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition´; ´Watch Dogs´; ´Assassin's Creed IV Black Flag´; ´Rayman Legends´; ´Mortal Kombat X´; ´Batman: Arkham Knight´; ´Middle-Earth: Shadow of Mordor´; ´Need For Speed´; ´Need For Speed Rivals´; ´EA Sports UFC 2´; ´Yakuza 0´; ´Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair´; ´Dynasty Warrios 8: Xtreme Legends Complete Edition´. Además, también estará disponible un pack Hits con una PS4 de 1 TB con ´The Last of Us Remastered´, ´Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón´ y ´Ratchet & Clank´.

Más información en elsotanoperdido.com