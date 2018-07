Descarga gratis 'Las increíbles aventuras de Captain Spirit', la obra ambientada en 'Life Is Strange'

Tal y como habían prometido Square Enix y el estudio de desarrollo Dontnot Entertainment, ´Las increíbles aventuras de Captain Spirit´ ya se encuentra disponible para descarga. La demo narrativa ambientada en el universo de ´Life Is Strange´ se encuentra disponible en los bazares digitales de Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows. La obra responde a una historia original independiente ambientada en el universo creado por Dontnot y no solo supone los primeros pasos hacia el mundo de ´Life Is Strange 2´, sino que también enlaza con la nueva historia y personajes de la secuela. El juego es totalmente gratis y la editora promete que no se necesitan compras adicionales para disfrutar de la experiencia completa.

´Las increíbles aventuras de Captain Spirit´ nos presenta a Chris, un niño de nueve años normal y corriente que perdió recientemente a su madre. Bastante imaginativo, el chico sueña con convertirse en un superhéroe conocido como "Captain Spirit", combinando ficción y realidad mientras intenta lidiar con los acontecimientos de la vida de un niño de su edad. Por último, mencionar que la demo cuenta con una duración aproximada de 2 horas y presenta un lenguaje y temática dirigida a un público adulto.

Más información en elsotanoperdido.com