Juega gratis a 'Destiny 2' este fin de semana en PS4

Si todavía no has tenido la oportunidad de probar las últimas novedades de ´Destiny 2´, seguro que te interesará saber que este fin de semana se podrá hacer de manera gratuita en PlayStation 4. Comienza el viernes 29 de junio a las 09:01am CEST y dura hasta el lunes 2 de julio a las 07:00pm CEST, pero puedes comenzar la precarga ahora mismo.

A lo largo de esta prueba, puedes experimentar la campaña completa de ´Destiny 2´, desde la invasión hasta la batalla final contra Ghaul de la Legión Roja. También puedes crear tu propio personaje y recolectar las armas y armaduras necesarias para ser más poderoso. El periodo promocional también incluye todas las mejoras y cambios del juego desde el lanzamiento en septiembre, incluyendo la "Actualización rápida". Como es habitual, el progreso continuará si decides seguir en la versión completa del juego.

El título actualmente se encuentra a la espera de recibir ´Los Renegados´, la expansión desarrollada por Bungie que marcará el fin de Cayde-6, que llega junto al jugador al Arrecife para poner orden en un centro que mantiene encerrados a los peores criminales del universo. Después de años de lucha, lo que queda del arrecife ha caído en la anarquía. El jugador y Cayde-6 son enviados a investigar personalmente los disturbios. Al llegar, pronto descubrirán que los delincuentes más buscados de la prisión han organizado una fuga. La expansión incluye dos nuevos destinos: The Tangled Shore y The Dreaming City; una nueva incursión; Gambit, un modo PvE competitivo 4v4; nuevos poderes con nueve súper adicionales; nuevas armas exóticas, armadura y equipo, además de un arquetipo de armas nuevo, arco legendario. ´Los Renegados´, llegará el 4 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

