Todo lo que debes sabes antes de explorar 'Summerset' en 'The Elder Scrolls Online'

El momento más esperado de la temporada para los jugadores de ´The Elder Scrolls Online´ llegó con el debut de ´Summerset´, el nuevo gran capítulo del juego de rol online para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac. El contenido nos invita a explorar el hogar de los altos elfos por primera vez desde ´The Elder Scrolls: Arena´ en 1994 y descubrir un territorio completamente nuevo con una aventura que incluye una historia principal, habilidades nuevas, villanos conocidos y más elementos.

La isla de Estivalia se abre al mundo exterior y los recién llegados podrán explorar un bosque, lagunas tropicales y cuevas de coral en una zona que constituye una ampliación mayor incluso que Vvardenfell, del capítulo de ´Morrowind´ del año pasado. En la isla de Atraeum, además habita la misteriosa Orden Psijic, una sociedad secreta de magos que regresa tras una ausencia de 350 años y da acceso a un nuevo árbol de habilidades para personajes nuevos o ya existentes, e incluye características propias como ralentizar y congelar a los enemigos en el sitio, meditar para restablecer salud y recursos, o incluso dar marcha atrás al tiempo.

Murkmire, una nueva región en 'The Elder Scrolls Online'.

El entorno narrativo de ´Summerset´ recupera ideas canónicas de la serie: el héroe va emergiendo progresivamente hasta convertirse en el verdadero "elegido", el salvador. En realidad, es una expansión que no pretende cambiar la estructura de ´The Elder Scrolls Online´, simplemente expande el universo de Tamriel. Como resultado, el equipo de desarrollo se ha dedicado a caracterizar mejor el nuevo entorno, apoyándose en los cánones de la alta fantasía. En todo caso no debe haber sido fácil reconstruir los nuevos territorios. El resultado sigue siendo notable, y presenta la casa de los Altos Elfos como una magnífica tierra, extravagante, donde la opulencia de las estructuras se eleva desde los tres centros principales (Shimmerene, Alinor y Lillandril) acoplados a una naturaleza exuberante. Pero el paisaje también está salpicado de antiguas arquitecturas y ruinas abandonadas, los únicos lugares donde la madre naturaleza parece haber recuperado lo que le pertenecía por derecho.

El primer impacto con este reino brillante y solemne ha sido muy positivo durante las 40 horas aproximadas que hemos pasado disfrutando de la expansión, en parte también porque cuanto más exploramos, se introduce al jugador en las particularidades del nuevo territorio. Aunque en apariencia el contenido no introduce grandes cambios al juego, hay elementos que merecen una mención. En primer lugar, los maestros artesanos deberían agradecer la llegada de la elaboración de joyas, que incluso puede venderse a los jugadores que no hayan comprado la expansión. La otra adición importante es la presencia de una nueva línea de destreza dedicada a la Orden Psijic, que se desbloquea al mejorar las relaciones con este gremio. En resumidas cuentas, ´Summerset´ es un buen añadido para un MMORPG que continúa en muy buena forma. ´The Elder Scrolls Online: Summerset´ ya está disponible globalmente en PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One.

