AJ Styles se hace con la portada de 'WWE 2K19'

Ha llegado el día de conocer los primeros detalles de ´WWE 2K19´, y para el pitido inicial, se ha anunciado que AJ Styles ocupará como Superstar la portada del próximo lanzamiento de la franquicia de videojuegos de la WWE. Figura en el ring y conocido por sus logros durante casi dos décadas, "The Phenomenal One" - también amante de los de los videojuegos - marcará el comienzo de una campaña mundial que recibe el nombre "Nunca digas nunca". A continuación, se ha revelado que el juego desarrollado por Yuke´s y Visual Concepts, estará disponible desde el 9 de octubre de 2018, para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. La entrega de esta nueva temporada se comercializará bajo diferentes configuraciones, entre las cuales destaca una edición coleccionista y otra de lujo tanto en formato digital como físico. Ambas permitirán acceso anticipado al juego y al contenido adicional a partir del 5 de octubre, cuatro días antes del lanzamiento para PlayStation 4 y Xbox One.

También se han desvelado los primeros detalles del llamado "Reto del Millón de Dólares". Con esta interesante iniciativa los seguidores de la serie podrán participar en un reto internacional en PlayStation 4 y Xbox One, siguiendo cuatro pasos: Completar un nuevo modo de juego que se anunciará próximamente; Presentar un vídeo en el que expliquen por qué vencerán a AJ Styles en ´WWE 2K19´; Llegar a las semifinales de la competición y vencer a los otros tres semifinalistas, y como guinda del pastel: competir contra AJ Styles en el juego y vencerlo para ganar un millón de dólares. "Como jugador hardcore y defensor de la filosofía 'Nunca digas nunca', tanto en mi vida profesional como personal, es un sueño hecho realidad ser seleccionado como la Superstar de portada de WWE 2K19", comenta AJ. Este reto será internacional, y España será uno de los países participantes, de modo, que cualquier participante de nuestro país podrá optar a este premio siempre que logre convertirse en el ganador tras seguir los pasos y consiga batir a AJ Styles. Qué no es poco.

Más información en elsotanoperdido.com