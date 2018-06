Bethesda presenta sus novedades con una gala repleta de sorpresas

La conferencia de Bethesda en el E3 2018 no ha podido comenzar de mejor manera, pues la compañía ha abierto su repaso a las novedades más destacadas para la próxima temporada con un increíble video cargado con secuencias de juego de 'RAGE 2', la secuela del shooter de mundo abierto que id Software está desarrollando junto a Avalanche Studios. Gracias al video, podemos hacernos una idea más clara sobre los entornos de mundo abierto que acogerá el juego, el frenesí de los tiroteos, los enemigos y los combates entre vehículos, otra de las características destacadas de la producción. Así mismo, también se ha confirmado que el título se lanzará en PlayStation 4, Xbox One y PC durante la primavera del próximo año.

Durante la gala, Bethesda ha revelado que se encuentra renovando y expandiendo las plataformas en las que jugar a 'The Elder Scrolls: Legends', anunciando el lanzamiento de una nueva versión del cliente creada desde cero. Incluirá un tamaño de descarga menor y gráficos mejorados, un nuevo tapete de juego, nuevos marcos para las cartas y nuevos menús. Además, el juego dejará de ser exclusivo para PC, iOS y Android, pues también llegará a las consolas de sobremesa. De hecho, a finales de año, el juego de cartas coleccionables también se podrá disfrutar desde PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

La empresa ha querido también desvelar algunas novedades sobre 'Quake Champions', su juego de disparos en línea actualmente disponible en versión Early Access. La compañía ha mostrado un nuevo video que muestra los diferentes héroes junto a algunas secuencias de juego. Bethesda también ha anunciado que, a partir de hoy, y hasta el día 17 de junio se podrá jugar a la versión gratuita e inédita de 'Quake Champions'. Lo mejor es que todos los jugadores que descarguen la versión free-to-play durante su periodo de prueba podrán conservarla. Es decir, se podrá seguir jugando mientras que el resto de jugadores tendrá que esperar a su debut oficial.

Bethesda tampoco ha prescindido de interesantes novedades, y que mejor forma que hacerlo que con el anuncio de 'DOOM Eternal', la secuela directa de 'DOOM' lanzado en 2016. Para la ocasión se ha presentado un tráiler donde se puede admirar el estilo gráfico del título. Independientemente a la presentación del video no hay muchos detalles sobre el juego, pero se ha especificado que nuestro protagonista será aún más poderoso en la secuela, puesto que tendrá que enfrentarse al doble de enemigos que en la primera entrega. Por último, también se ha confirmado que la secuela llegará a PS4, Xbox One y PC. A continuación, puedes ver su tráiler de presentación.

La conferencia también ha servido para confirmar el buen estado de salud que goza 'The Elder Scrolls Online' que ya cuenta con una base sólida de jugadores que recibirán nuevos paquetes de contenido descargable durante 2018. Según los datos aportados por la empresa, el título cuenta con 11 millones de jugadores en todas sus plataformas. El juego ha recibido desde su lanzamiento 18 actualizaciones, 8 paquetes de contenido extra y 2 nuevos capítulos. Desde el lanzamiento de 'Morrowind' el año pasado, se han incorporado un millón de jugadores; sin embargo, hay dos paquetes de contenido en preparación para estrenarse este 2018: 'Wolfhunter' y 'Murkmire'.

Para evitar que la emoción no decaiga, se ha anunciado 'Mooncrash' un nuevo paquete de contenido descargable para 'Prey' que nos lleva hasta la misma luna. El contenido ya está disponible para descarga, y entre otros alicientes, ofrece nueva forma de jugar al título. Nuestro objetivo será escapar de la base lunar TranStar, sin embargo, los enemigos y los peligros e incluso el botín cambiará con cada juego. La empresa también ha publicado una actualización gratuita que presenta el nuevo modo de juego Plus, añadidos para el modo Historia destinados para aquellos que quieran disfrutar aún más de la trama del juego y el modo de Supervivencia que llega con la intención de poner en dificultades incluso a los jugadores más experimentados.

Entre las novedades, también se ha tenido un espacio reservado para 'Wolfenstein 2: The New Colossus' con el anuncio de una expansión titulada 'Wolfenstein: Youngblood'. Se trata de un nuevo título cooperativo que se desarrollará en 1980, 19 años después de la segunda revolución estadounidense desatada por B.J. Blazkowicz en 'The New Colossus'. Para la ocasión las protagonistas serán Jess y Soph, las hijas gemelas de B.J. que buscarán a su padre desaparecido en París, mientras se encargan de algunos nazis por el camino.

En Bethesda continúan apostando por la realidad virtual, algo que ha quedado patente durante el año con el lanzamiento de experiencias de este tipo dentro de sus franquicias más conocidas. Otro buen ejemplo del interés que suscita esta tecnología en la empresa es el anuncio de dos nuevos proyectos relacionados con 'Prey' y 'Wolfenstein'. Para el primero, se está desarrollando un modo denominado Typhon Hunter que se estrenará durante verano como una actualización gratuita para los compradores de 'Mooncrash'. "Typhon Hunter es el juego del ratón y el gato, con la diferencia de que en este caso el gato puede ser un cubo de basura o una botella de detergente y el ratón tiene una escopeta." Aquí, el jugador con el casco de realidad virtual controlará a Morgan Yu y tendrá que enfrentarse a otros jugadores que controlarán a mimics y podrán ocultarse de distintas maneras.

Por otro lado, el debut de Wolfenstein en realidad virtual se producirá con 'Wolfenstein: Cyberpilot'. Esta experiencia nos pondrá en la piel de un hacker que usa sus habilidades para tomar control de los robots nazi. Así se podrán manejar máquinas como el Panzerhund para apoyar a la resistencia francesa. "París, 1980. Eres el mejor hacker de la ciudad. Tu misión: ayudar a la resistencia francesa adueñándote de la poderosa maquinaria de guerra nazi. Arrolla, acribilla y quémalo todo mientras te abres paso por la ciudad de las luces y dejas un rastro de cadáveres nazis. Prepárate, ciberpiloto, eres uno de los nuestros", se puede leer en la nota de producto. 'Wolfenstein: Cyberpilot' estará disponible durante 2019 en una fecha todavía por determinar.

La serie 'Fallout', concretamente 'Fallout Shelter' tampoco ha querido perderse el E3, donde ha confirmado lanzamiento para PlayStation 4 y Nintendo Switch con una versión gratuita que ya se encuentra disponible para descarga. Entre las novedades, destacar que la versión para híbrida de Nintendo se puede jugar con Joy-Con y pantalla táctil. Todd Howard ha desvelado en el escenario del evento que 'Fallout Shelter' ha sido jugado por más de 120 millones de personas, una cantidad superior a la registrada por el resto de juegos de la compañía juntos.

Después de muchos años, 25 para ser exactos sin presentar entregas originales, Bethesda finalmente ha revelado el desarrollo de 'Starfield', el juego más ambicioso de la historia de la empresa. La aventura para un solo jugador ha sido confirmada únicamente para la próxima generación de videoconsolas y marcará el comienzo de una franquicia completamente nueva que aspira a convertirse en el "The Elder Scrolls" del espacio. Sobre el juego, en cualquier caso, no se ha revelado demasiado: la compañía se ha limitado a mostrar un corto teaser, que sugiere la presencia del espacio como telón de fondo.

De acuerdo con la compañía, aunque no conocíamos la existencia del proyecto la marca lleva registrada desde 2013. La intención de la empresa es lanzar el juego en los comienzos de la próxima generación, de la cual todavía no se conoce nada. En resumen, tan solo se ha confirmado oficialmente que el juego llegará a PC entre otros sistemas y que adoptará una temática espacial.

Y con el cierre de la conferencia de Bethesda en el E3 2018, llegó el bombazo de la jornada, pues la compañía ha confirmado el desarrollo de uno de los títulos más demandados por la comunidad de jugadores, nada más y nada menos que el mucho tiempo esperado 'The Elder Scrolls VI'. Por desgracia la desarrolladora se ha limitado a mostrar un teaser de poco más de 30 segundos de duración, donde podemos observar el entorno que formará parte importante de esta épica y esperada aventura. En todo caso parece suficiente para levantar la expectación por la nueva entrega de la popular franquicia.

