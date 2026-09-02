6 fantásticos videojuegos para disfrutar en familia en la vuelta al cole

Ni siquiera las familias acostumbradas a despachos presidenciales y palacios han renunciado nunca a jugar juntas. Los Kennedy, por ejemplo, convirtieron el fútbol americano sin placajes en tradición familiar e Isabel II mantuvo durante décadas los tradicionales juegos navideños de los Windsor. Por mucho que cambien los tiempos, pasar un buen rato en familia funciona cuando todos encuentran una forma de participar.

Décadas después, conseguir algo parecido puede requerir simplemente unos cuantos mandos, algún móvil y un espacio libre, pero encontrar juegos que entretengan tanto a niños como a adultos no siempre es fácil. Por suerte, hay propuestas capaces de reunir a toda la familia cuando llega el momento de jugar en casa y por eso hemos recopilado media docena de excelentes videojuegos para compartir entre distintas edades.

Sonic Racing: CrossWorlds (2025)

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC.

Velocidad, derrapes y personajes de sobra conocidos forman la base de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’, un juego de carreras que lleva al erizo azul y compañía recorrer circuitos conectados mediante portales capaces de trasladar la competición a otros escenarios en mitad de una carrera. Su funcionamiento es bastante sencillo y nos permite jugar en solitario o formar grupos de hasta cuatro personas en una misma consola, mientras las modalidades en línea admiten hasta doce participantes.

A esto se suma la posibilidad de modificar los vehículos y equiparlos con artilugios que cambian determinadas prestaciones durante las carreras, de modo que los más pequeños pueden aprender rápidamente los controles mientras los adultos pueden entretenerse perfeccionando su pilotaje.

LEGO Voyagers (2025)

Plataformas: PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC.

‘LEGO Voyagers’ propone una aventura cooperativa para dos en la que cada jugador controla una pequeña pieza de LEGO que debe colaborar con la otra para rescatar una nave espacial abandonada, superar plataformas y resolver rompecabezas.

Su historia se desarrolla sin diálogos, de modo que resulta sencilla de seguir incluso para niños pequeños y permite que padres e hijos resuelvan juntos las situaciones. Puede jugarse en cooperativo local o por internet y cuenta con Pase de Amigo, que permite invitar gratuitamente a una segunda persona a completar la aventura en línea siempre que una de las dos disponga del juego.

Let’s Sing 2026 (2025)

Plataformas: Switch, PS5 y Xbox Series.

Aquí cambiamos el mando por el micrófono, porque ‘Let’s Sing 2026’ nos permite elegir entre 35 canciones para cantar en solitario, formar dúos o competir en grupos de hasta cuatro personas. El repertorio mezcla artistas españoles e internacionales, con temas de Pablo Alborán, Sebastián Yatra, Álvaro Soler, David Bisbal o Linkin Park, entre muchos más, acompañados por sus vídeos musicales oficiales.

Tampoco es obligatorio disponer de micrófonos, porque los teléfonos móviles pueden utilizarse mediante la aplicación gratuita del juego. Sus cuatro modalidades sirven tanto para organizar tardes musicales como pequeñas competiciones familiares.

Los Pitufos: Village Party (2024)

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC.

Para jugar con los más pequeños de casa, ‘Los Pitufos: Village Party’ combina parte de aventura y juegos para compartir en torno a los conocidos personajes de Peyo. Su modo festivo incluye 50 minijuegos repartidos entre pruebas de deporte, rapidez, suerte, memoria, lucha y precisión, con 19 Pitufos jugables y partidas locales para grupos de dos a cuatro personas.

También incorpora una aventura propia en la que Papá Pitufo prepara una gran fiesta mientras Gargamel intenta arruinarla, con más de 100 Pitufos y diez regiones para visitar, incluida la Aldea de los Pitufos, el Bosque Encantado, las Montañas Nevadas o el territorio de Gargamel.

Astro Bot (2024)

Plataformas: PS5

‘Astro Bot’ cambia ligeramente la fórmula porque está diseñado para un solo jugador, aunque funciona muy bien para compartir el mando y avanzar juntos. La aventura lleva al pequeño robot por más de 50 planetas para rescatar a su tripulación después de la destrucción de la nave nodriza PS5, combinando plataformas tridimensionales, habilidades especiales, secretos y numerosos personajes relacionados con la historia de PlayStation.

Sus controles son sencillos, efectistas y dispone de recordatorios, tutoriales, además de un modo de práctica donde pueden ensayarse movimientos. Es exclusivo de PS5 y aprovecha la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del DualSense para hacer perceptibles en el mando muchas de las acciones realizadas por Astro.

Mario Kart World (2025)

Plataformas: Switch 2

No puede faltar 'Mario Kart', todo un clásico de las reuniones familiares, representado aquí por ‘Mario Kart World’, que convierte Switch 2 en un gran punto de reunión. Hasta cuatro jugadores pueden competir en una misma consola mediante pantalla dividida, mientras la conexión inalámbrica local admite hasta ocho y las carreras en línea elevan el número hasta 24 participantes.

Su mundo, ahora conectado, permite conducir libremente fuera de las competiciones, reunirse con amigos y desplazarse entre distintas zonas. Las carreras incorporan técnicas como deslizarse sobre raíles, avanzar por el agua o utilizar las paredes para ganar terreno y la dirección puede manejarse mediante giroscopio, e incluso para los jugadores con menos experiencia, se pueden activar ayudas como el volante inteligente y la autoaceleración, unas opciones especialmente útiles para los más pequeños.

La familia que juega unida

Al final, para jugar en familia basta con encontrar una fórmula capaz de entretener a todos durante un rato. Unas veces habrá que competir por la primera posición, otras cantar delante del televisor, colaborar para resolver un rompecabezas o simplemente pasar el mando cuando alguien necesite ayuda. Si hasta los Kennedy conseguían reunir a buena parte de la familia alrededor de un partido de fútbol, quizá no sea tan descabellado intentar lo mismo con un videojuego.