Microsoft sube el precio de sus consolas Xbox
El incremento será de 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte
EFE
El gigante tecnológico Microsoft anunció este jueves que subirá el precio de sus consolas Xbox debido al encarecimiento de sus componentes, horas después de que Apple informara de un incremento en los precios de sus dispositivos.
A partir del 1 de agosto de este año, el precio de estas consolas aumentará en todo el mundo 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte. El pasado octubre, la empresa ya incrementó en Estados Unidos el precio de la Xbox entre 20 y 70 dólares.
"Esperábamos que no fuera necesario otro aumento y hemos dedicado los últimos meses a analizar opciones con nuestros proveedores. Lamentablemente, los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027", explicó la empresa en un comunicado.
Según la compañía, la industria de la electrónica está lidiando con una "crisis de componentes" que repercute especialmente en las consolas, pues a diferencia de los teléfonos o los ordenadores, estas "no suelen venderse con margen de beneficio, sino por menos de su coste de fabricación". Tras el anuncio, las acciones de la tecnológica caían un 2% en la bolsa de Wall Street.
El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.
- Detenido un joven de 18 años matar al vecino de Zarandona hallado en un parque
- Incendios, riñas y desórdenes públicos: la noche de San Juan se salda con 351 incidencias en la Región de Murcia
- Un incendio en una nave industrial de Yecla deja un herido y moviliza a dos helicópteros
- Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
- A la venta una promoción de casi 140 viviendas listas para entrar a vivir en Juan de Borbón en Murcia
- Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia
- Los jefes de servicio de la Arrixaca exigen que se depuren responsabilidades por el fraude de las prótesis y que no se manche el nombre del hospital
- Los acosadores de Primaria y Secundaria de la Región de Murcia tendrán que cambiar de centro educativo