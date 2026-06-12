Registrado en Downdetector
Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas, aunque la incidencia se ha ampliado también a otros países.
Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital. La aplicación WhatsApp también ha registrado incidencias durante este viernes al mediodía.
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
- La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales
- Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
- Estas son las caras de los nuevos directores generales de la Región de Murcia
- El marisco en carretilla que ya arrasó en Lorca vuelve a liarla en Cartagena con paladas, barra libre y mucho espectáculo
- Educación publica el calendario escolar de la Región de Murcia: el curso arrancará el 8 de septiembre
- Herido grave un vecino de Guadalupe al ser arrollado por un coche en el porche de su casa
- Aires nuevos en Salud: Isabel Ayala renueva al equipo del SMS
- Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación