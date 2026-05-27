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Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio
Un pequeño modelo inalámbrico que mantiene todas las funciones con tres modos de conexión para espacios reducidos o para alternar entre equipos
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
GXTrust ha presentado el Acira 60% Mini Tri-Mode, un teclado mecánico gaming inalámbrico de tamaño reducido que promete más libertad sin renunciar a funciones habituales en modelos de mayor tamaño. Para ello utiliza un formato del 60 %, sobre una configuración que prescinde del bloque numérico y de varias teclas dedicadas para dejar más espacio al ratón.
En modo compacto
La distribución de este nuevo modelo resulta especialmente útil para ganar espacio en el escritorio y deja más margen para mover el ratón, algo especialmente útil en el segmento competitivo. No obstante, pese a su diseño compacto, el Acira Tri-Mode conserva accesos rápidos a funciones multimedia mediante teclas de triple función y combinaciones Fn, entre ellas reproducción, pausa y volumen.
El teclado ofrece tres formas de conexión, mediante receptor USB-A, Bluetooth y cable USB-C-A incluido. La conexión Bluetooth permite vincular dos dispositivos, facilitando pasar del PC al portátil u otros equipos compatibles según el momento. En el apartado mecánico, GXTrust ha incorporado interruptores lineales OUTEMU Red, probados para soportar hasta 50 millones de pulsaciones. De hecho, la implicación de estos interruptores lineales deja patente que el diseño se ha planteado para ofrecer pulsaciones rápidas y precisas, también en sesiones largas de juego.
Hasta 50 horas sin descanso
Si atendemos a su ficha de producto, la autonomía alcanza hasta 50 horas por carga, incluso al usar la iluminación RGB, aunque la duración real puede variar según el uso. Una vez agotada la carga, puede conectarse con un cable USB-C-A de 1,8 metros que también permite seguir jugando mientras se recarga.
El teclado incluye retroiluminación RGB completa, con 16,8 millones de combinaciones de color, además de software propio para programar teclas y modificar los efectos de iluminación según el juego o preferencias del usuario. Como puedes imaginar, Acira 60% Mini Tri-Mode está especialmente indicado para usuarios con espacios pequeños o entre aquellos que se sienten más cómodos con configuraciones limpias sin perder funciones. Todo por un precio que no llega a los 70 euros.
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