007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

IO Interactive es un estudio independiente repartido en cinco sedes por distintas partes del mundo. La compañía es conocida principalmente por ser la responsable de 'Hitman', la serie protagonizada por el asesino a sueldo más célebre y alopécico del ocio interactivo, que también tuvo su propia adaptación cinematográfica. Tras años prolongando el éxito del Agente 47 mediante numerosos contenidos descargables, varios de ellos ligados a celebridades, la firma danesa apostó por un proyecto de mayor tamaño. Así, hace casi ocho años empezó a trabajar en el nuevo videojuego de la franquicia '007'.

Una producción de gran tamaño

La aventura, a la altura de cualquier gran lanzamiento AAA, llega respaldado por una producción muy cuidada, tanto en su reparto como por presupuesto. IO Interactive también mantiene la tradición musical ligada a Bond mediante un tema exclusivo de Lana Del Rey para el videojuego. El reparto principal lo forman Patrick Gibson y Lennie James, dos rostros habituales del cine y la televisión, acompañados por un elenco que aporta ese aire de glamour asociado desde siempre al agente británico.

007 First Light / .

'007 First Light' sabe moverse muy bien entre situaciones de acción, segmentos de sigilo, investigación, tiroteos, conducción y puzles, aunque su mayor atractivo está en cómo traslada al juego muchos recursos del cine. En esta parcela, la fase tutorial merece una mención aparte por la forma en que resume el entrenamiento del nuestro protagonista. En apenas unos minutos, el juego condensa una dura y extensa preparación en secuencias breves, que permiten apreciar su evolución de forma ágil de forma completamente cinematográfica.

Se juega como una película

Ese uso de este lenguaje se mantiene durante toda la aventura mediante transiciones entre escenas generadas por el motor del juego y cinemáticas que prácticamente son inapreciables, salvo por ciertos filtros de color destinados a intensificar el dramatismo. De este modo, su arquitectura se plantea casi como una película interactiva labrada sobre un argumento cerrado. Con estas referencias, la aventura gana terreno en base a superar investigaciones, infiltraciones, misiones de espionaje, uso de artilugios y muchas otras situaciones propias del cine de Bond.

El combate es uno de los apartados mejor resueltos del juego y, además, ha sido desarrollado casi por completo en IOI Barcelona. El sistema combina golpes, esquivas, bloqueos y agarres, junto al lanzamiento de objetos, el aprovechamiento del escenario y el uso de artilugios. Este abanico de recursos incentiva resolver cada enfrentamiento de varias formas, y aporta ese gusto por las soluciones ingeniosas tan propia del cine de Bond a la hora de resolver una pelea.

El mismo planteamiento se recrea en los tiroteos, donde quedarse a cubierto y esperar a que el enemigo quede a tiro no es suficiente. Su formato invita a avanzar, tomar la iniciativa y alternar armas de fuego y combate cuerpo a cuerpo. La comparación con 'John Wick' resulta inevitable por la forma en que disparos, golpes y movimientos se integran en una misma escena.

Los tramos de infiltración, muy en la línea de 'Hitman' aunque más sencillos, se alternan junto a combates y escenas al volante. En estas últimas, IO Interactive aprovecha el motor Glacier para sacar pecho en lo técnico y plantear persecuciones dignas de la franquicia cinematográfica.

Los escenarios, muy ligados al universo del agente secreto, también ofrecen a la sensación de superproducción que traslada al jugador por los puntos más fantásticos del planeta, entre fiestas, grandes edificios, cementerios de barcos y un centro de Londres recreado al detalle para conformar una campaña que ronda las 30 horas, aunque por fortuna se presta a recibir nuevos capítulos. No sería extraño que el estudio apueste por nuevos contenidos tras el lanzamiento, conociendo además como ha sido el modelo seguido por 'Hitman'.

Video de YouTube sobre un tema interesante.

Conclusiones

En líneas generales, 'First Light' es la mejor adaptación de James Bond al medio interactivo, tanto por su ritmo, planteamiento, sistema de combate, conducción o por la forma de narrar la aventura, elementos que dan forma a una propuesta especialmente atractiva dentro del género de acción.

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En definitiva, '007 First Light' ofrece una aventura imprescindible para seguidores de 'Hitman', amantes de James Bond y, en general, para cualquier jugador interesado en la épica bien coreografiada. Con todo esto, IO Interactive firma una aventura con soluciones jugables interesantes, un ritmo de cine y hechuras de gran producción