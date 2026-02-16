La red social X sufre su segunda caída del día en varios países
Los usuarios sufren problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web
EFE
La red social X, antes Twitter, se ha recuperado de la segunda caída que ha sufrido este lunes en diversos países,, entre ellos Estados Unidos y España, sobre las 19.15 horas (en horario peninsular español) por causas todavía desconocidas.
Unas horas antes, sobre las 14.15 horas, la red social había dejado de funcionar con normalidad y el servicio ha tardado una hora en recuperarse, mientras que esta segunda recaída ha tardado una media hora en solventarse.
Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.
Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a estos eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se volverá a recuperar la normalidad del servicio.
