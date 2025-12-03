PS Plus abre sus puertas por tiempo limitado y tenemos las fechas para aprovechar la experiencia multijugador online

Recientemente hablamos de los juegos que se pueden reclamar este mes de diciembre dentro de los planes de suscripción básicos del formato PlayStation Plus y ahora descubrimos que Sony ofrecerá a sus usuarios un nuevo fin de semana de multijugador gratuito. Se trata de un periodo de 48 horas durante el cual será posible jugar en línea sin una suscripción activa a PS Plus. Solo necesitas una cuenta PSN y conexión a Internet.

Fechas para aprovechar PS Plus gratis

La iniciativa comenzará a las 00:01 (hora peninsular) del sábado 6 de diciembre de 2025 y finalizará a las 23:59 del domingo 7 de diciembre. Durante este periodo, los usuarios podrán acceder a los modos en línea de los juegos que ya tengan en su biblioteca, como ‘ARC Raiders’, ‘Battlefield 6’, ‘Call of Duty: Black Ops 7’ y más, sin coste alguno y sin necesidad de suscripción.

Promoción regular

No es la primera vez que se ofrece una propuesta similar este año, ya que Sony suele lanzar este tipo de incentivos varias veces para animar a los jugadores a probar el multijugador online y, de paso, tentarlos con la suscripción al servicio una vez terminado el periodo gratuito. Así que, si vas a pasar el puente de la Inmaculada en casa y te apetece retomar alguna cuenta pendiente, lanzarte a unas cuantas aventuras en línea o retar a tus amigos, el próximo fin de semana lo tienes perfecto para hacerlo sin gastar un euro.

Los esenciales de diciembre

Mientras tanto, la actualización mensual de PS Plus Essential de este mes es especialmente atractiva, ya que incluye cinco nuevos juegos para sus suscriptores activos. Entre ellos se encuentra ‘Neon White’, acompañado por ‘LEGO Horizon Adventures’, ‘The Outlast Trials’, ‘Killing Floor 3’ y ‘Synduality Echo of Ada’, que pueden reclamarse hasta el 5 de enero. Es un conjunto de géneros muy distinto entre sí, con propuestas que van del terror cooperativo a la acción rápida y las aventuras más accesibles. Todo ello sin salir del plan más básico.