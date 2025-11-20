Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram

Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a la prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.

La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios.