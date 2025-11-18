Fallo en Internet
La caída global de Cloudflare corta el acceso a ChatGPT y X de miles de usuarios en todo el mundo
Todo apunta a que el origen del fallo está relacionado con el proveedor de nube Cloudflare, que asegura que su red global está "experimentando problemas"
X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, indica el portal Downdetector.
Los problemas han empezado este mediodía, cuando muchos usuarios han informado de que les estaba siendo imposible acceder a esos espacios tanto desde su teléfono móvil como desde su ordenador. Unas 11.000 personas han experimentado fallos en la conexión de X en Estados Unidos; otras 3.800 en el Reino Unido y al menos 772 en España, según los datos proporcionados por el portal.
Entre los servicios parcialmente afectados también figuran Movistar, Spotify, los videojuegos League of Legends y Valorant o la plataforma de citas en línea Grindr.
¿Qué es Cloudflare?
La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría originarse en un fallo en Cloudflare, un importante proveedor de computación en la nube cuyos servicios son cruciales para el alojamiento y buen funcionamiento de tanto páginas web como aplicaciones. Su red de entrega de contenido (CDN) permite que portales corporativos, tiendas en línea, blogs o redes sociales puedan operar a toda velocidad, gestionar un altro tráfico de usuarios sin perjudicar su experiencia y garantizar su ciberseguridad.
La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas". "Cloudflare es consciente de un problema que afecta a varios clientes y lo está investigando: errores 500 generalizados, fallo del panel de control y la API de Cloudflare. Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema", ha informado en un mensaje publicado en su portal web a las 11:48 UTC (12:48 hora española).
Lenta recuperación
En España, hasta 1.747 usuarios han presentado informes en Downdetector denunciando problemas en la conexión del servidor o del sitio web de Cloudflare. En EEUU, donde tiene su sede, la firma de cloud ha acumulado más de 4.582 notificaciones por cortes en su funcionamiento.
Los datos apuntan a una lenta recuperación de algunos de los servicios. "El problema ha sido identificado y se está implementando una solución", reza la última actualización del estado de Cloudflare. Aun así, advierte la empresa, "es posible que los clientes sigan observando índices de error superiores a lo normal mientras continuamos con las tareas de reparación".
