La caída global de Cloudflare corta el acceso a ChatGPT y X de miles de usuarios en todo el mundo

X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, indica el portal Downdetector.

Los problemas han empezado este mediodía, cuando muchos usuarios han informado de que les estaba siendo imposible acceder a esos espacios tanto desde su teléfono móvil como desde su ordenador. Unas 11.000 personas han experimentado fallos en la conexión de X en Estados Unidos; otras 3.800 en el Reino Unido y al menos 772 en España, según los datos proporcionados por el portal.

Entre los servicios parcialmente afectados también figuran Movistar, Spotify, los videojuegos League of Legends y Valorant o la plataforma de citas en línea Grindr.

¿Qué es Cloudflare?

La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría originarse en un fallo en Cloudflare, un importante proveedor de computación en la nube cuyos servicios son cruciales para el alojamiento y buen funcionamiento de tanto páginas web como aplicaciones. Su red de entrega de contenido (CDN) permite que portales corporativos, tiendas en línea, blogs o redes sociales puedan operar a toda velocidad, gestionar un altro tráfico de usuarios sin perjudicar su experiencia y garantizar su ciberseguridad.

La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas". "Cloudflare es consciente de un problema que afecta a varios clientes y lo está investigando: errores 500 generalizados, fallo del panel de control y la API de Cloudflare. Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema", ha informado en un mensaje publicado en su portal web a las 11:48 UTC (12:48 hora española).

Lenta recuperación

En España, hasta 1.747 usuarios han presentado informes en Downdetector denunciando problemas en la conexión del servidor o del sitio web de Cloudflare. En EEUU, donde tiene su sede, la firma de cloud ha acumulado más de 4.582 notificaciones por cortes en su funcionamiento.

Los datos apuntan a una lenta recuperación de algunos de los servicios. "El problema ha sido identificado y se está implementando una solución", reza la última actualización del estado de Cloudflare. Aun así, advierte la empresa, "es posible que los clientes sigan observando índices de error superiores a lo normal mientras continuamos con las tareas de reparación".