Humor, viajes temporales y combates por turnos te esperan en el delicioso Maliki: Poison of the Past

Recién salido de los talleres de Blue Banshee, un estudio fundado por Souillon, ‘Maliki: Poison of the Past’ es un juego de rol para PC y Nintendo Switch que toma la manipulación del tiempo como elemento central de su propuesta de combate y resolución de rompecabezas.

Desde el debut del webcomic en 2004, Maliki ha conquistado los corazones de miles de lectores con su mezcla de humor, sinceridad y arte expresivo, superando las 300,000 copias vendidas repartidas en ocho volúmenes en todo el mundo. Ahora la serie se embarca en un nuevo viaje interactivo que comienza un día aparentemente normal, con gente paseando sin preocupaciones por las calles. Cuando, de repente, surgen enredaderas del suelo y monstruos con forma de planta comienzan a atacar a los ciudadanos. Por fortuna, nosotros estábamos allí y podemos anticipar gran parte de la experiencia en otra de nuestras intrépidas revisiones.

La planta que mece la cuna

En mitad de semejante caos, conoceremos a Sand, una joven que, a punto de ser alcanzada por una de estas criaturas hostiles, es transportada misteriosamente a un lugar seguro. Allí se encuentra con un grupo de excéntricos personajes liderados por una enigmática chica llamada Maliki. Tras algunos antecedentes y un poco de charla, descubriremos, para nuestra sorpresa, que nos hallamos fuera del tiempo y que el responsable de dicha catástrofe es Poison, un monstruo vegetal que amenaza con destruir el equilibrio del espacio-tiempo.

Poison of the Past / .

Con la introducción de Sand, el grupo se embarca en un viaje que los llevará a explorar diferentes épocas para restaurar la corriente temporal y evitar que el villano destruya a la humanidad. No te equivocas: la trama de ‘Maliki: Poison of the Past’ es ligera y llena de humor. Además, los personajes son sumamente carismáticos e interesantes, con especial énfasis en el personaje que da nombre al juego (y que quizá esté escondiendo algún secreto).

Manipular el tiempo

La jugabilidad de ‘Poison of the Past’ se divide entre exploración y combate por turnos. Por tanto, mientras avanzamos, nos encontramos con varios rompecabezas que requieren manipulación temporal para ser resueltos. Los desafíos son bastante originales y consisten en avanzar o retroceder objetos en el tiempo para acceder a diferentes entornos. Un detalle interesante es la presencia de algunos puzles opcionales que otorgan recompensas útiles.

El Dominio es el nombre de la localización que sirve de base y, por tanto, el lugar donde se refugia el grupo de “salvadores temporales”. En esta zona podemos descansar y realizar algunas tareas de gestión como plantar diferentes elementos para preparar combinaciones que otorgan bonificaciones durante la batalla.

Poison of the Past / .

El tiempo en combate

El sistema de batalla de ‘Maliki: Poison of the Past’ sigue el modelo tradicional por turnos, con el orden de las acciones mostrado en una línea de tiempo. Además de los ataques estándar, cada personaje tiene habilidades especiales asociadas a diferentes elementos. Como es habitual en los juegos de este género, la resistencia y los puntos vulnerables desempeñan un papel fundamental en los enfrentamientos.

El punto diferencial de la obra de Blue Banshee con sus congéneres es la mecánica que permite manipular la línea de tiempo para crear variadas situaciones de combate. Esto incluye sincronizar aliados para realizar combos e incluso manipular turnos enviando enemigos al pasado o al futuro. Todo lo anterior teniendo presente las diferentes especializaciones de los personajes, lo que da como resultado un muy interesante rango de posibilidades estratégicas.

Reuniendo el talento de artistas del mundo del cómic con el de creadores de juegos, ‘Poison of the Past’ ofrece unos gráficos dinámicos que se caracterizan por la fusión de la cultura visual francesa con el chibi japonés. Tampoco sería de justicia pasar por alto la banda sonora original de Starrysky, un grupo de rock francés conocido por su sonido inspirado en el anime, cuya música complementa el tono del juego, tanto en los momentos de acción como en las escenas más conmovedoras. Además, el compositor japonés Motoi Sakuraba (‘Tales’, ‘Dark Souls’, ‘Golden Sun’) participa con un tema que añade aún más alma al paisaje sonoro.

Que el tiempo no te detenga

‘Maliki: Poison of the Past’ presenta varias cualidades que lo convierten en un recomendable RPG, principalmente porque acierta al combinar una narrativa elaborada, interesante y divertida con personajes tan carismáticos y una curiosa mecánica de manipulación del tiempo que es relevante tanto en la exploración como en el combate. En otras palabras: un título que tiene todo lo necesario para ofrecer una experiencia muy divertida. El juego ya está disponible para Nintendo Switch y PC a través de Steam y Ankama Launcher.