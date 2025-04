Estrenos de videojuegos de esta semana: Del folclore sureño a la adrenalina en la pista de Supercross

Comienza otra semana y ya tenemos dispuesto y ordenado el listado de videojuegos que se lanzarán entre el 7 y 11 de abril de 2025. Como marca la pauta se publicarán cantidad de títulos en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, móviles y PC, incluidos lanzamientos de títulos esperados junto a propuestas menos conocidas.

Entre los platos fuertes de esta semana destaca la llegada de ‘Monster Energy Supercross 25’, la última entrega de la popular serie de motocross desarrollada por Milestone; y ‘South of Midnight’ un juego desarrollado por Compulsion Games que se lanzará el 8 de abril directamente en Xbox Game Pass. Pero tampoco faltan propuestas de todo tipo y condición como ‘Descenders Next’, ‘Commandos: Origins’, ‘Pockey Bravery’ y ‘Football Life Simulator’, entre muchos otros.

Te animamos a consultar la lista completa de juegos preparados para debutar esta semana y las plataformas en las que estarán disponibles.

7 de Abril

‘PEPPERED: an existential platformer’ (PC)

‘Leila’ (PC)

8 de Abril

‘IXION’ (PS5, Xbox Series)

‘Tiny Garden’ (PC)

‘Burden of Command’ (PC)

‘Armored Brigade II’ (PC)

‘Locomoto’ (PC)

‘South of Midnight’ (PC, Xbox Series)

‘South of Midnight’ / .

Ambientado en una versión fantástica del sur de Estados Unidos, ‘South of Midnight’ es un juego de acción y aventura en tercera persona desarrollado por Compulsion Games y publicado por Xbox Game Studios. La aventura sigue a Hazel, una joven que, tras la devastación de su ciudad natal por un huracán, descubre que es una "Tejedora" con habilidades mágicas. Estas le permiten interactuar con criaturas del folclore sureño y desentrañar secretos de su pasado familiar. La propuesta destaca por un estilo visual inspirado en la animación stop-motion, y una narrativa que aborda temas de duelo y sanación.

9 de Abril

‘Descenders Next’ (Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Into the Dead: Our Darkest Days’ (PC)

‘All in Abyss: Judge the Fake’ (PC)

‘Gedonia 2’ (PC)

‘Used Cars Simulator’ (PC)

‘Asgard’s Fall — Viking Survivors’ (PC)

‘Commandos: Origins’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Commandos: Origins’ / .

Desarrollado por Claymore Game Studios y publicado por Kalypso Media ‘Commandos: Origins’ es un juego de estrategia en tiempo real que sirve como precuela de la clásica saga española creada por Pyro Studios (parte de Dinamic Multimedia). Con misiones ambientadas en escenarios como desiertos africanos y regiones árticas, y un motor gráfico renovado con Unreal Engine 5, el juego que propone estrategia, sigilo y cooperación multijugador nos llevará a descubrir el origen de la unidad de élite liderada por Jack O'Hara, el "Boina Verde".

10 de Abril

‘Monaco 2’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Pilo and the Holobook’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Pockey Bravery’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Star Overdrive’ (Switch, PC)

‘The Talos Principle: Reawakened’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Promise Mascot Agency’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Steel Seed’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Crashlands 2’ (PC)

‘Blue Prince’ (PC)

‘Hollywood Animal’ (PC)

‘Monster Energy Supercross 25’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Monster Energy Supercross 25’ / .

‘Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game’ es la última entrega de la aplaudida serie de motocross desarrollada por Milestone. Programado para lanzarse en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, esta temporada anticipa una experiencia renovada gracias al uso del motor gráfico Unreal Engine 5, que proporcionará mejoras significativas en gráficos y física.

Entre estas novedades destaca la deformación dinámica del terreno y una inteligencia artificial neuronal, que adapta el comportamiento de los oponentes en tiempo real. Además, ofrece soporte completo para crossplay, permitiendo competir en modos multijugador en línea sin importar la plataforma.

11 de Abril

‘Wild Assault’ (PC)

‘Football Life Simulator’ (PC)

Cerramos nuestro bloque de destacados con un juego de simulación desarrollado y publicado por Ludu Arts, que nos anima a vivir como un futbolista profesional tanto dentro como fuera del campo. Programado para lanzarse en acceso anticipado, promete una combinación de entrenamiento deportivo y gestión de la vida personal.

Participarás en entrenamientos para mejorar tus habilidades futbolísticas y equilibrar tu vida social, gestionando actividades como salidas nocturnas, amistades y relaciones románticas, del mismo modo que la gestión financiera y estilo de vida.

¿Qué te parecen los lanzamientos de la semana? ¿Tienes planes para alguno de ellos cuando lleguen a las tiendas?