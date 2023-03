En abril de 1986, un grupo de veinte profesores se reunió a las puertas del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, en Estados Unidos, para protestar contra el uso de las calculadoras en las escuelas. "Sustituirá el pensamiento", decían. Casi 40 años después, la escena se repite contra ChatGPT, el popular sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de conversar y simular el razonamiento humano. Ambas escenas reflejan una misma realidad: tarde o temprano, tu trabajo se verá afectado por un algoritmo.

A lo largo de los últimos años, la robotización de procesos físicos como los industriales han moldeado el mercado laboral. Como sucedió con internet, ese transformación se acelerará durante la próxima década con la eclosión de las llamadas IA generativas, sistemas programados para crear todo tipo de textos, imágenes o sonidos a partir de las órdenes de los usuarios. Eso es, que automatizan tareas cognitivas.

OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT y ahora parte de Microsoft, publicó este lunes un estudio que detalla las “notables implicaciones económicas, sociales y políticas” de su creación. El informe advierte de que hasta un 80% de la población activa en EEUU podrá ver al menos un 10% de su trabajo expuesto a normalización de esta tecnología. En un 19% de los casos, la IA tendrá un impacto mucho mayor, afectando al menos un 50% de las tareas.

Ese estudio, autopublicado por la propia OpenAI, no ha sido sometido al escrutinio de la comunidad científica ni ha sido validado, con lo que hay que coger sus conclusiones con pinzas. Además, no todos los expertos concuerdan con su visión. "Esta tecnología afectará a todos los ámbitos. La usaremos para hacer correos y mandar correos electrónicos, y seguro que nos ahorrará tiempo, pero a la mayoría de la gente no le cambiará la vida", explica a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, Esteve Almirall, profesor de Operaciones, Innovación y 'Data Sciences' de Esade.

IA en la oficina

OpenAI abrió ChatGPT al mercado en noviembre. En tan solo dos meses logró superar los 100 millones de usuarios al mes, convirtiéndose así en la aplicación de consumo que más rápido ha crecido de la historia. El pasado 15 de marzo se presentó GPT-4, la última evolución que dota ese 'software' de mayor rendimiento y precisión. La mejora de sus capacidades apunta a un uso cada vez mayor de estas herramientas, especialmente en el ámbito laboral, donde promete una mayor productividad. Así, no es casual que Microsoft y Google hayan integrado la IA en todas sus aplicaciones de oficina.

La adopción de la IA generativa se está acelerando a un ritmo vertiginoso y ello puede alterar el mercado de trabajo. Ese temor ha llevado a la publicación de otros estudios que buscan calibrar ese impacto, si bien los resultados también están pendientes de revisión. Dos investigadores del MIT publicaron a principios de mes un informe que apuntaba a que el uso de ChatGPT en el trabajo podía incrementar la eficiencia en un 35%. Aunque se constatase un aumento de la productividad, está por ver que eso repercuta positivamente en el trabajador. "Generaremos más con menos tiempo y mayor calidad, pero probablemente el volumen de trabajo no cambiará", añade Almirall.

Empleos más afectados

La investigación detalla que las profesiones más expuestas serán aquellas cuya habilidad puede ser automatizada por las máquinas. Será el caso, apuntan, de matemáticos, escritores, periodistas, auditores, diseñadores web, ingenieros, analistas de datos o abogados. "Los 'call centers' quizás morirán y en sectores como el legal GPT puede suponer una revolución", asegura Almirall.

Las industrias más susceptibles de sufrir cambios serán las de alojamiento informático, editoriales, servicios de información, compañías de seguros, contratos de valores y servicios científico-técnicos. OpenAI ya ha cerrado lucrativos acuerdos con firmas legales, financieras y de consultoría para que integren su tecnología.

A diferencia de lo que puede ocurrir en EEUU, Almirall cree que en España la afectación laboral de la IA será menor porque se implantará de forma más lenta. "GPT se usará como asistente personal, pero la regulación hará de barrera para impacte menos en el trabajo", asegura, apuntando que sería una "oportunidad" para agilizar la burocracia administrativa. "Se podría automatizar desde pedir licencias de obras a pagar una multa".

Por otro lado, el estudio concluye de OpenAI que otras profesiones más físicas, como las de cocinero, agricultor, mecánico, carpintero, deportista, reparador eléctrico o albañil no se verán amenazadas ante el auge de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. Sin embargo, eso no significa que estos empleos estén asegurados en el futuro, pues sí podrían verse afectados por evoluciones tecnológicas como la robotización.

Con "exposición", el informe no se refiere a una pérdida directa de empleos, sino a la posibilidad de que la máquina ayude a reducir el tiempo que un humano tarda a realizar una tarea. Algunos empleos se automatizarán y otros mutarán, pero también se alumbrarán otros de nuevos. "Aparecerán muchas aplicaciones que crearán mucho trabajo", asegura Almirall. ¿Hasta dónde llegará esa nueva economía? Anticiparlo sería como tratar de prever el impacto del mercado de las 'apps' antes de la aparición del iPhone.