Los móviles en general, y los iPhone en particular, con el uso, van acumulando suciedad de todo tipo. Es por esto por lo que no podemos olvidarnos de pasarle de vez en cuando un trapo o bayeta para limpiarlo. Sin embargo, una de las partes que más difícil resulta de limpiar es el altavoz del iPhone, ya que la suciedad se queda incrustada y es difícil de sacar. Por eso, te traemos cómo limpiar el altavoz de tu iPhone y hacer que suene como el primer día.

Cómo limpiar el altavoz del iPhone

Y es que, si no quitamos la suciedad de esta zona del móvil, la música, o el audio que se emita a través de esta zona, se escuchará peor y más bajo, por lo que es importante tenerlo en perfecto estado. No obstante, antes de nada, si tienes por primera vez problemas con el altavoz del iPhone, prueba a reiniciarlo, vaya a ser que se trate de un problema de software, esto suele ocurrir cuando directamente no se oyen, aunque también podría deberse por una avería interna.

Si el sonido del terminal se escucha raro o distorsionado, lo más conveniente es que, para solventarlo, toque limpiar el altavoz. Para esta tarea, usa un cepillo de dientes, ya que las cerdas que tiene ayudan a acabar con la suciedad. Escoge uno de dureza media y no aprietes con fuerza en la zona, ya que podría afectar a la malla protectora.

En cuanto a cómo hacerlo, es importante hacer movimientos circulares e ir echando poco a poco la suciedad con la ayuda del cepillo. Se suele usar masilla adhesiva, con ella, se cortan pequeños trozos, los cuales se pegan en las aberturas del iPhone, de forma que la suciedad se queda pegada a ella y, a la hora de retirarla, se quede incrustada. Hay que tener en cuenta que este proceso de pegar y retirar se debe hacer en varias ocasiones. Si no cuentas con ella puedes usar cinta de enmascarar o de pintor, moldéala al gusto y presiona suavemente para que llegue a todas las partes.

Si con este método no se ha solucionado el problema, lo más probable es que el altavoz de tu iPhone esté roto, por lo que te tocará llevarlo al servicio técnico.