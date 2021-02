Internet ha ido evolucionando a lo largo de los años como una red segura útil para el conocimiento y una forma eficaz para compartir todo tipo de información. Es por ello que desde su invención ha sido un instrumento revolucionario dentro de la comunicación, sin dejar de lado otros inventos como el telégrafo, el teléfono, la radio o el ordenador personal.

Por otro lado, gracias a Internet ha sido posible que durante esta pandemia tanto docentes como alumnos hayan podido estar conectados para poder ofrecer una educación continua sin salir de casa.

Desde cualquier ciudad del mundo internet nos permite acceder desde nuestro smartphone a todo tipo de información de utilidad para poder desplazarnos con mayor facilidad. En ocasiones esta red wifi puede ser fraudalenta, y no sería la primera vez que utilizamos esta conexión sin tomar las medidas de seguridad oportunas, ya que la mayoría de personas portan en sus dispositivos móviles todo tipo de acceso a cuentas bancarias y datos personales.

Los ordenadores personales, las redes inalámbricas y los smartphones (o tabletas) son claros objetivos para los delincuentes. ¿De verdad conocemos hasta que punto puede suponer un riesgo para nuestra seguridad el no utilizar la seguridad en el teléfono móvil? ¿Cuántos llevan instalados en los dispositivos smartphone algún tipo de antivirus o cortafuegos que los protejan de intrusismos?

Me aventuraría a decir que muy poca gente, ya que hasta que no pasa algo no tomas medidas, como suele pasar en el caso de que entren en nuestra casa a robar, que es el momento en donde ponemos alarma y todo tipo de cerraduras. Sin duda es vital que protejamos nuestro equipos electrónicos, así como nuestras cuentas de correoelectrónico o redes sociales haciendo un seguimiento constante y aumentando las medidas de seguridad.

Consejos al utilizar una red pública wifi: