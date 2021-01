20 años de Wikipedia

Tenía una enciclopedia en mi casa, al pie de un ordenador de sobremesa con su flamante CD-ROM. Aquella enciclopedia multimedia cabía en un solo CD y aunque había costado un buen dinero, con sus 65.000 artículos, era mucho más cómoda que los ocho tomos en papel de mi querida, pero cada vez más anticuada enciclopedia. De eso hace mucho, corría el año 2001 y a esas alturas ya sabíamos que el recién estrenado siglo XXI no guardaba mucho parecido con "2001: Una odisea en el espacio". En la última década del siglo XX, el mapa de Europa y de EuroAsia había cambiado radical y violentamente. Cambios tan vertiginosos no podían ser recogidos por la vieja enciclopedia y para ella: Yugoslavia continuaba siendo un país, sin rastro de la Guerra de los Balcanes que duró diez años y no finalizó hasta el año 2001. A su vez, ese mismo año, la enciclopedia en CD-ROM poco podía decir del Proyecto Genoma Humano que acababa de publicar, por primera vez, la secuencia del genoma humano en la revista Nature.

Y entonces nació ella. El 15 de enero de 2001, Wikipedia, la Enciclopedia Libre, apoyada en su hermana mayor (la Word Wide Web) venía a decirnos que si bien HAL 9000 (el súper ordenador que aparece en la película 2001: una odisea en el espacio) no era más que ciencia ficción, una quimera acerca de donde íbamos a estar en el siglo XXI. Por el contrario los habitantes de la Tierra podíamos darnos una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Wikipedia no es ciencia ficción o un fake, es historia. 300 millones de artículos después, Wikipedia es una de las webs más visitadas del mundo y no precisamente para darle a un "Me gusta". 1.600 millones de dispositivos se conectan mensualmente a Wikipedia para consultar sus artículos y lo que es quizás más emocionante: colaborar entre todos.

Hablando de fakes y la lucha contra la desinformación, Wikipedia es una de las dianas favoritas de los manipuladores. Pero que nadie mate al mensajero. Si los Atlas más importantes dijesen que existe una cordillera en África que atraviesa el continente, Wikipedia también lo diría. Kong, fue una cordillera inexistente, más grande que el Himalaya, que apareció durante un siglo en los mapas del siglo XIX. Era falso, un fake, pero aparecía en los principales Atlas. Wikipedia no es una fuente primaria, ni más ni menos que como cualquier enciclopedia, sea en papel o en CD. Si alguien dice haber secuenciado el genoma humano, no debe escribirlo en la Wikipedia, sino en una publicación acreditada. Después vendrá el artículo en la Wiki.

Hoy es 15 de enero de 2021 es el día del Wikipedista, toca agradecer el trabajo de cientos de miles de voluntarios que hacen posible Wikipedia en todo el mundo. !De todo corazón, gracias!

Un momento, quizás todavía quede algo de espacio para intentar explicar la emoción que se siente al colaborar en un proyecto que en el año 2001 no había imaginado ningún cineasta. Bien pensado, lo mejor es que lo pruebes por ti mismo.

¡Participa en la(s) fiesta(s) de cumpleaños!

Si lees, editas, donas o desarrollas Wikipedia; conéctate a una de las fiestas virtuales del 15 de enero para celebrar esta ocasión tan especial.