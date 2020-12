Así se ha usado Tinder durante la pandemia

El 2020 seguramente no haya sido el mejor para mantener citas, pero en este año de pandemia y confinamientos Tinder no ha dejado de crecer. Los miembros de la plataforma se han adaptado a la situación y han sido más creativos para conectar de maneras alternativas y tanto los mensajes como el uso de la función 'Swipe' en Tinder (movimiento de deslizar sobre la fotografía para indicar que alguien te gusta o no te gusta) se ha incrementado en dos dígitos desde finales de febrero.

Con las citas convencionales en 'standby', los miembros de Tinder -muchos de ellos pertenecientes a la llamada generación Z- usaron la plataforma para charlar, pasar el rato o intercambiar TikToks y memes, todo ello manteniendo la distancia social. "Las biografías de Tinder han sido una forma de mostrarnos más auténticos y cercanos, y es que tenemos que sintetizar en palabras lo que antes contábamos en horas sentados en un bar", explican desde la plataforma.

Entre las tendencias más importantes que ocurrieron en Tinder en 2020 destaca el papel del epidemiólogo Fernando Simón como "nuevo icono pop". Las menciones de bios hacia su persona entre la Gen Z se han multiplicaron por diez. De la misma forma, las menciones a 'Houseparty' aumentaron 44 veces su presencia en bios y las relativas a 'Zoom' crecieron un 42 por ciento, mientras que el 'hashtag' #quédatencasa se multiplicó por 361.

También han sido tendencia los vídeos virales de la red social TikTok, que se han compartido un 86 por ciento más en Tinder. Una forma de compartir gustos, preguntando a los 'matches' por sus TikToks favoritos o demostrando habilidades de baile en los TikToks propios. Y siguiendo con la música, Bad Bunny se ha convertido en el famoso de referencia en la plataforma, con un 154 por ciento más de menciones, seguido de cerca por Ibai Llanos (y es que el 'gaming' ha sido otra de las actividades más habituales durante el confinamiento).

En cuanto empezó la desescalada, los miembros de Tinder estaban preparados para ponerse la mascarilla y conocer a sus 'match' de cuarentena en persona. Este tema ha estado muy presente en los mensajes de los usuarios, que también se han hecho eco de otros movimientos sociales, como el Black Lives Matter.

En cuanto a los emojis más usados en los mensajes públicos, el 'top 3' lo ocupan la bola del mundo, las jarras de cerveza chocando y el icono de una persona encogiéndose de hombros. El icono del fuego pasa a un sexto lugar y el rollo de papel higiénico, tan codiciado en los supermercados durante las primeras semanas del confinamiento, se cuela por primera vez en entre los diez emojis más usados de Tinder.

La música también es importante en la plataforma y las diez canciones más escuchadas por los usuarios de Tinder han sido, por este orden, Blinding Lights (The Weeknd), WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion), Safaera (Bad Bunny), Life Is Good (Future feat. Drake), Relación (Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin), Hawai (Maluma), Pa' toda la vida (Don Patricio), Tú me dejaste de querer (C. Tangana), Physical (Dua Lipa) y Rain on me (Lady Gaga, Ariana Grande).

Desde luego, lo que no ha faltado este 2020 han sido ideas originales para romper el hielo: "Sé que el máximo de personas para las reuniones son 6, pero con 2 nos sobra" o "Abrázame hasta que Fernando Simón salve 2020" son dos buenos ejemplos de que la creatividad se ha abierto paso en Tinder en este año tan complicado.