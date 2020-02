Facebook pagará a usuarios por grabaciones para mejorar su reconocimiento de voz

La red social Facebook pagará a los usuarios por sus grabaciones de voz, que la compañía empleará para mejorar su tecnología de reconocimiento de voz, con un nuevo programa dentro de su aplicación Viewpoints.

La compañía permitirá que los usuarios envíen sus grabaciones de voz a través de un nuevo programa llamado 'Pronunciaciones' en su aplicación de investigación de mercado Facebook Viewpoints.

Los que deseen formar parte del programa, deberán grabarse diciendo 'Hey Portal' y el nombre de uno de sus amigos de la red social. Cada usuario podrá hacerlo con hasta diez amigos y deberá grabar cada uno dos veces, según ha informado The Verge.

Sin embargo, Facebook no pagará mucho por las grabaciones. Cada grabación ofrece al usuario 200 puntos para la aplicación Viewpoints y hasta que no obtenga mil puntos, no podrá transformarlos en dinero.

Por cada mil puntos, la compañía ofrece a los usuarios una recompensa de 5 dólares (alrededor de 4,60 euros), una cantidad que pagará a través de PayPal.

Según ha recogido 'The Verge', Facebook ha afirmado que las grabaciones de voz no estarán vinculadas al perfil de la red social de los usuarios y la compañía no compartirá las actividades que realice en Viewpoints en su cuenta de Facebook.

Al programa 'Pronunciaciones' sólo podrán presentarse usuarios de Facebook estadounidenses mayores de 18 años y que tengan más de 75 amigos en la red social.

El anuncio de este programa se produce después de que Facebook confirmara en agosto que estuvo utilizando a empleados humanos para escuchar las conversaciones de los usuarios en Messenger con el objetivo de mejorar las transcripciones en el servicio de mensajería.

La compañía afirmó en un comunicado a Europa Press que una semana antes "al igual que Apple y Google", había "detenido la revisión de audios con humanos".

Apple, Amazon, Google y Microsoft fueron otras compañías que también admitieron haber contratado a personas para transcribir conversaciones de sus usuarios con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de reconocimiento de voz y su Inteligencia Artificial.