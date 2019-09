Estas son las peores estafas que puedes sufrir por Whatsapp

Whatsapp es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. A través de la misma compartimos todo tipo de información, que los más avispados se afanan en utilizar con fines nada legales. Por eso, es muy importante que estés atento a ciertos mensajes o notificaciones que te pueden llegar a través de Whatsapp y tras las cuales pueden asomar graves estafas.

Los fraudes que puedes sufrir en WhatsApp son muy variados, algunos de los más habituales son los siguientes:



Vales descuento falsos

Una de las estafas más comunes que se lleva a cabo en la actualidad a través de WhatsApp es la del envío de vales de descuento. Los estafadores utilizan el nombre de conocidas marcas o establecimientos para llevar a cabo campañas fraudulentas. Una de las prácticas más comunes como gancho es el envío de vales de descuento con reclamos falsos. Es habitual la promesa de cheques de 50 euros para gastar en dichos establecimientos, tras los que el usuario no encuentra nada más que un fraude.



Suscripciones ocultas



Este timo se activa cuando el usuario, de manera involuntaria, da de alta ciertos servicios de mensajería que le llevan a sitios web fraudulentos por los que luego le llegan recargos económicos. Lo que ocurre es que con el falso reclamo de activar cierto servicio en la aplicación, consiguen que el usuario active un servicio que no desea.

SHUTTERSTOCK

Robo de datos personales

En las últimas semanas, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado una alerta en torno a una nueva estafa que se está llevando a cabo a través de Whatsapp.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios explican los siguiente: "Si recibes un mensaje SMS con el texto 'Saludos de WhatsApp', ni caso. Si pinchas te piden verificar tu número de teléfono y es un caso de phishing en toda regla. Pretenden controlar tu WhatsApp y acceder a tus datos, tus contactos, tus conversaciones". "El timo del código de verificación de WhatsApp en realidad es un caso de phishing. Todo comienza con un mensaje SMS similar al que envía de WhatsApp cada vez que se configura la app en un terminal nuevo para vincular la app a tu número de teléfono". "Si tú no has solicitado este mensaje es que o alguien ha metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien está tratando de acceder a tu cuenta de manera ilegítima ¿con qué intención? con la de robar tus datos", añaden desde la OCU. Además inciden en que, "en cualquier caso, es muy importante que no pinches en ese enlace, si lo haces le estarás dando acceso a tu WhatsApp a alguien que comenzará a recibir todas tus conversaciones. Te darás cuenta porque lamentablemente la próxima vez que accedas a tu aplicación de WhatsApp te dirá que tu número de teléfono no está registrado".

Finalmente, desde la OCU explican los pasos a seguir para recuperar tus datos. "Para solventar el problema pincha en "verificar" y volver a recuperar whatsApp en tu teléfono. Volverías a recibir un mensaje de verificación que ahora sí, sería el verdadero que has solicitado tú", concluye.