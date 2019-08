Twitter permitirá "esconder" los mensajes directos ofensivos

Twitter anunció este viernes que ha empezado a probar una función que "esconde" los mensajes directos que su sistema de inteligencia artificial considere que pueden ser ofensivos, de manera que el usuario no los verá a no ser que quiera hacerlo expresamente.

Se trata de una nueva subsección, titulada "mensajes adicionales", en la carpeta de comunicaciones procedentes de internautas a quienes el usuario no sigue, a la que irán a parar aquellos que sean marcados como potencialmente ofensivos o publicitarios.

"Los mensajes no deseados no son divertidos. Así que estamos probando un filtro en tu sección de mensajes directos que los mantiene fuera de tu vista y de tu pensamiento", indicó la red social en un tuit.

La función está operativa a partir de este mismo viernes, pero Twitter no especificó cuánto tiempo se alargará el período de prueba ni si es algo que se esté probando en todo el mundo o en determinadas zonas, o con idiomas concretos.

Hasta ahora, si un usuario no quería recibir este tipo de mensajes no deseados, la única opción que tenía era restringir la recepción de comunicaciones a aquellas provenientes de cuentas a las que siguiese, lo que dejaba fuera todos los demás mensajes, fuesen ofensivos o no.

Con la nueva funcionalidad, el internauta seguirá recibiendo todo tipo de comunicaciones, pero si quiere acceder a aquellas que sean ofensivas o publicitarias, deberá realizar un esfuerzo extra y, en el primero de los casos, también se le alertará antes de abrir el mensaje.

Se trata de un sistema similar al que ya usan otras plataformas como Facebook Messenger para lidiar con este tipo de comunicaciones, operativo desde finales de 2017.

La inteligencia artificial que permite marcar ciertos mensajes como ofensivos se basa en sistemas de aprendizaje automatizado, por el cual las máquinas son capaces de replicar los modelos lógicos del cerebro humano y aprender a reconocer patrones y características comunes mediante grandes cantidades de datos.

Las redes sociales en general y muy especialmente Twitter han sido objeto de críticas mediáticas, sociales y políticas durante los últimos tiempos por parte de quienes consideran que se han convertido en un espacio en el que se puede acosar, ofender e insultar sin consecuencias