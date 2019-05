El modo oscuro del móvil: así lo puedes activar y estas son sus ventajas

El uso descontrolado de los 'smartphones' está provocando que cada vez más jóvenes tengan problemas de visión. Un estudio publicado en la revista científica de la American Academy of Ophtalmology reveló que para 2050 cerca de 5.000 millones de personas tendrán miopía, lo que supone casi el 50% de la población mundial.



Aunque son muchos los factores que influyen en este problema, está claro que el exceso de horas que pasamos ante la pantalla del ordenador, la tablet, o el teléfono móvil es crucial. Para paliarlo, hace ya tiempo que los desarrolladores empezaron a trabajar en el llamado modo oscuro para ordenadores y dispositivos móviles.



Esta opción permite cambiar la paleta de colores del fondo de pantalla de un dispositivo por una más oscura, para que no haya un contraste tan fuerte con el texto, imágenes o el resto de contenido.



El también conocido como modo noche es muy útil para todos aquellos usuarios que tengan algún problema visual, que utilicen el móvil en entornos de escasa iluminación o simplemente que pasen mucho tiempo con el teléfono.



Las ventajas de este modo oscuro son muchas, aunque pueden resumirse en dos: ahorro de energía (esta paleta de colores reduce considerablemente el consumo de batería al emitir menos luz) y una menor fatiga visual.



@WABetaInfo This is how the new dark mode could look like for Android phones! pic.twitter.com/BCEl69tm9t