Así será el esperado modo oscuro para Whatsapp

La aplicación de mensajería Whatsapp prepara una nueva actualización en la que sorprenderá a los usuarios con diferentes novedades. Entre ellas, la más llamativa es la nueva interfaz en modo oscuro.



Los desarrolladores de la 'app' han decidido añadir esta posibilidad con la intención de velar por la salud ocular de sus usuarios. Creada en grises oscuros, casi negros, la nueva interfaz también permitirá cambiar el color del teclado, según informa la web especializada Wabetainfo.



Aunque aun no se podrá contar con el esperado y reclamado 'modo vacaciones', se han añadido otras opciones que mejorarán la usabilidad de la aplicación.







@WABetaInfo This is how the new dark mode could look like for Android phones! pic.twitter.com/BCEl69tm9t