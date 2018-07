Cinco aplicaciones móviles útiles para los conductores en verano

Una vez entrado el periodo estival comienzan los largos desplazamientos en automóvil para iniciar las deseadas vacaciones, trayectos en los que se puede hacer uso de diversas aplicaciones de teléfonos móviles que pueden amenizar el viaje tanto al conductor como a los viajeros.

Para amenizar los viajes, aquellos que disfrutan de sus vacaciones disponen de distintos 'software' para sus 'smartphones' con los que pueden desde conocer el estado del tráfico a alquilar vehículos, como ha resaltado la compañía española de movilidad a través de una lista.

En este sentido, una de las 'apps' más conocidas es Waze, que muestra en tiempo real la situación del tráfico, obras, accidentes y atascos, todo ello informado por otros usuarios, además de señalar la ruta a seguir para llegar al destino seleccionado en el menor tiempo posible.

Otra aplicación que puede ser de utilidad es Amovens, una plataforma en la que sus usuarios comparten coche, además de ofrecer alquileres y 'renting' de sus automóviles. La compañía permite compartir coche entre personas que se dirigen a un mismo destino, incluyendo un seguro sin coste adicional para el conductor y sus pasajeros.

Drivesmart es una 'app' que tiene como fin mejorar las habilidades del usuario como conductor, puesto que monitoriza sus acciones al volante, como la velocidad, el frenado, la aceleración, la manera de tomar las curvas y el tiempo de reacción. En base a los datos obtenidos, Drivesmart ofrece una puntuación al usuario y le aporta consejos para mejorar.

Para los conductores a los que no les guste bajar del coche existe GasPay, una aplicación que ofrece la posibilidad de pagar el repostaje sin la necesidad de poner un pie fuera del coche. La 'app' se vincula con una cuenta bancaria para abonar el precio del combustible, además de poder acceder a descuentos y facturas en PDF.

En ocasiones, durante las vacaciones se viaja con otros coches de la familia o amigos, para estos casos la 'app' On my way es de gran utilidad. Ésta permite mostrar la ubicación exacta en tiempo real, mientras se viaja, sin necesidad de tocar el 'smartphone' para actualizar la posición. El conductor únicamente debe enviar el enlace creado por la propia plataforma a las personas que deseen seguir su trayecto.