La Unidad de Oftalmología de Quirónsalud Murcia, formada por un equipo de profesionales expertos en cirugía ocular, ofrece un servicio integral que abarca desde las revisiones completas hasta las pruebas diagnósticas necesarias, concluyendo en el óptimo manejo clínico y quirúrgico del paciente. Su especializada plantilla de oftalmólogos cuenta con la tecnología más avanzada en cirugía ocular, lo que permite ofrecer al paciente los últimos tratamientos de vanguardia en materia de salud ocular.

Quirónsalud Murcia, al igual que el resto de centros que conforman este grupo hospitalario privado, líder en la Región de Murcia y España, ofrece calidad, profesionalidad y experiencia en el desarrollo de su actividad, debido al entorno seguro y controlado que brinda a todos aquellos que lo eligen. Su Unidad de Oftalmología, dirigida por el doctor Manuel Losada, dispone de la tecnología más precisa, segura e innovadora, dirigida a llevar a cabo tratamientos personalizados, eficaces y mínimamente invasivos en materia de salud ocular. Además, cuenta con la acreditación de los principales certificados de calidad.

¿Qué problemas oculares trata la Unidad de Oftalmología de Quirónsalud Murcia? Cataratas

Cirugía de párpados

Cirugía láser oculares

Córnea y conjuntiva

Glaucomas

Graduación de la vista y revisiones anuales

Cirugía de presbicia (vista cansada)

Patología lagrimal

Patología de la retina

Oftalmología pediátrica

¿Cuándo hay que acudir al oftalmólogo?

Si nunca has acudido al oftalmólogo y piensas que no necesitas hacerlo, cabe destacar que en los menores de 20 años es recomendable realizar una revisión cada dos años, mientras que a partir de los 30, la visita al oftalmólogo debe ser anual. Además, hay una serie de avisos que te alertan de que ha llegado la hora de acudir al oftalmólogo. Si notas dificultad en la visión cercana o el enfoque, tiene cifras elevadas de colesterol o hipertensión arterial, o has sufrido una pérdida repentina de visión o problemas oculares (visión borrosa, doble, destellos, etc.), es el momento de acudir al oftalmólogo.

Además, es aconsejable durante el embarazo, y entre los 3 y 5 años en niños sanos para prevenir los efectos de la refracción. Si sufres enrojecimiento ocular y sequedad frecuente, o posees antecedentes familiares oftalmológicos relevantes, también es hora de hacer una visita al oftalmólogo.

¿Qué unidades componen el Servicio de Oftalmología de Quirónsalud Murcia?

Por un lado encontramos la Unidad de Oftalmología General, que se encarga de diagnosticar a los pacientes que llegan por primera vez. Allí se les realiza una primera revisión y otras pruebas complementarias antes de ser derivado al especialista correspondiente, además de llevar a cabo actuaciones preventivas y de detección precoz de diversas patologías.

La Unidad de Catarata tiene como objetivo tratar esa pérdida de transparencia y elasticidad del cristalino, tan asociada al envejecimiento. La catarata se presenta como disminución de agudeza visual y sensibilidad al contraste, deslumbramientos y dificultad en el enfoque, siendo el único tratamiento la cirugía para reemplazar el cristalino por una lente intraocular. Esta cirugía cuenta con un proceso de recuperación visual rápido.

En la Unidad de Cirugía Refractiva se realizan aquellas técnicas quirúrgicas cuya finalidad es eliminar o minimizar los defectos refractivos oculares (miopía, hipermetropía o astigmatismo). La aplicación del láser suele ser la primera elección para corregir dichos problemas oculares, aunque existen otras alternativas quirúrgicas. El oftalmólogo realizará un análisis previo del paciente para determinar cuál es la técnica más adecuada.

La Unidad de Vítreo, Retina y Mácula trata las diversas patologías que pueden aparecer en la retina, como los agujeros maculares, la degeneración macular asociada a la edad y los desprendimientos de retina. Por otra parte, en la Unidad de Glaucoma se trata esa enfermedad que afecta al nervio óptico, encargado de conducir las imágenes que vemos hacia el cerebro. Puesto que presión intraocular puede acabar provocando ceguera, es conveniente la prevención en aquellos pacientes con hipertensión ocular, ya que es asintomática. Para su tratamiento suelen utilizarse gotas, aunque hay pacientes que requieren cirugía.

La Unidad de Superficie Ocular y Córnea se encarga del tratamiento del ojo seco, así como de úlceras y distrofias corneales, mientras que la Unidad de Oculoplástica y Vía Lagrimal tiene como objetivo el diagnóstico y tratamiento de las patologías originadas en los párpados, órbita y vías lagrimales. La más frecuente de las patologías es la pérdida de elasticidad y volumen de la piel en la zona periocular, lo que requiere una cirugía (blefaroplastia), dirigida a conseguir una mirada más despejada y rejuvenecida. Además, esta unidad también se encarga de resecar lesiones y tumores palpebrales.

La Unidad de Estrabología de adultos y niños trata el estrabismo, esa desviación del correcto alineamiento de los ojos. Esta no es una patología simplemente estética, pues puede acarrear la aparición de otros problemas visuales como el ojo vago o la visión doble.

La Unidad de Oftalmología Pediátrica se encarga de realizar en niños diagnósticos precoces que sirvan para corregir a tiempo problemas oculares como la miopía, hipermetropía, astigmatismo u ojo vago. Por último, la Unidad de Neurooftalmología se encarga de aquellas patologías neurológicas que puedan afectar a aquellas estructuras que forman parte de la vía visual. Aquí se tratan patologías como la inflamación del nervio óptico, tumores que compriman la vía visual o la parálisis facial.

¿Qué diferencia a la Unidad de Oftalmología de Quirónsalud Murcia?

Está compuesta por un grupo de profesionales oftalmólogos y optometristas altamente capacitados y poseedores de las últimas novedades diagnósticas y de tratamiento médico-quirúrgico. Dispone de la última tecnología para ofrecer una atención de primera calidad, y el compromiso con sus pacientes se demuestra en la información ofrecida con rigor y en virtud de las necesidades y la evidencia científica, acompañándolos en todo el proceso en caso de intervención quirúrgica (desde la consulta hasta el alta).

¿Cuáles son las ventajas de la Unidad de Oftalmología de Quirónsalud Murcia de formar parte de un centro hospitalario?

La Unidad de Oftalmología de Quirónsalud Murcia, además de contar con una gran inversión tecnológica capaz de garantizar la máxima calidad y precisión, garantiza una atención integral, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de diversas patologías. Ofrecer una atención de calidad, centrándose tanto en la salud visual como sistémica de sus pacientes es el principal objetivo de la Unidad de Oftalmología de Quirónsalud Murcia.

Recuerda que saber cuándo visitar al oftalmólogo es clave para prevenir problemas oculares.

Más sobre Quirónsalud Murcia

Dirección: Calle Miguel Hernández, 12, 30011 Murcia

Teléfono: 968365000