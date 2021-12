Si de algo ha servido la pandemia es para hacernos valorar más que nunca la importancia de cuidar la salud. Además, en un contexto en el que las listas de espera cada vez son mayores, agravadas por la crisis sanitaria, tomamos mayor conciencia de la necesidad contar con el mejor seguro de salud. En el barrio de La Flota de Murcia se encuentra la única correduría de seguros de la capital de la Región que cuenta con una oficina dedicada en exclusividad a esta materia.

Se trata de Coinbroker Salud, una oficina que nació de la correduría de seguros Coinbroker a raíz del alto grado de especialización de sus colaboradores Juan Pérez y Juan Martínez (JJ Asesores). «Crecimos tanto que decidimos que nuestra oficina de La Flota quedase como la referente en el ramo de salud dentro de Coinbroker», relatan los JJ Asesores.

La cifra habla por sí sola: un crecimiento del 20% anual refleja tanto la calidad de sus servicios como la implicación que demuestran con cada caso y con cada cliente, a quienes ofrecen un asesoramiento gratuito. «Nuestro objetivo principal es ayudar a los murcianos a desenvolverse en este complejo mundo del seguro de salud»; para ello, aconsejan a cada persona el seguro de salud que mejor se adapte a sus necesidades y siempre al mejor precio.

Acceso directo a especialistas, rapidez y trato personalizado

¿Y por qué es importante contar con un buen seguro de salud? Los JJ Asesores te contestan: «El acceso directo a los especialistas (las compañías cada vez tienen mejores cuadros médicos y servicios concertados), la rapidez en los tratamientos y las pruebas diagnósticas y el trato personalizado son los beneficios que más valoran nuestros clientes».

Pese a ello, si aún no sabes si te conviene contratar un seguro privado de salud, no te preocupes, Juan Pérez y Juan Martínez quieren que sepas que están a tu disposición para atender cualquier duda, independientemente de la contratación del seguro: «Los murcianos nos tienen a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. Trabajaremos para todo el que nos quiera llamar, independientemente de que contraten o no la póliza». Y es que, en Coinbroker Salud, lo primero son sus clientes. «Nadie en Murcia está tan pendiente de sus clientes de salud como nosotros», aseguran los JJ Asesores.

Incluso se desplazan a la vivienda del asegurado para recogerle los documentos, hacerle la gestión y solucionarle cualquier tipo de problema. «Todos los días tenemos casos de personas que nos llaman (sobre todo mayores que no se desenvuelven muy bien con las nuevas tecnologías), pidiéndonos ayuda porque necesitan una autorización de la compañía y no pueden desplazarse a las oficinas de esta a que se lo hagan, especialmente a raíz de la pandemia».

Además, estos profesionales tienen claro que aún quieren mejorar más: «Queremos seguir formándonos para poder ayudar más y mejor a nuestros clientes», concluyen los JJ Asesores.

Sus servicios

Personalización : Tras recabar información de las necesidades del cliente, Coinbroker Salud busca la mejor opción del mercado, siempre de forma personal.

: Tras recabar información de las necesidades del cliente, Coinbroker Salud busca la mejor opción del mercado, siempre de forma personal. Continuidad : No dejan de ayudar al cliente una vez que ha contratado su póliza, sino que siguen pendientes de sus necesidades, buscando médicos, gestionando autorizaciones con las compañías e intentando resolver cualquier problema que se le pueda presentar.

: No dejan de ayudar al cliente una vez que ha contratado su póliza, sino que siguen pendientes de sus necesidades, buscando médicos, gestionando autorizaciones con las compañías e intentando resolver cualquier problema que se le pueda presentar. Actualización: También se ocupan de las negociaciones con las compañías a la hora de las renovaciones anuales de sus pólizas, con el fin de que no se vean atrapados en primas obsoletas.

Coinbroker, el asesoramiento global en todos los ramos del seguro Posicionados entre las diez primeras corredurías nacionales, Coinbroker cuenta con 97 oficinas en todo el territorio nacional, más de 150 colaboradores y 80.000 clientes, estando representada en Murcia por una sucursal y 14 oficinas comerciales distribuidas por toda la Región, con un volumen de primas de más de 100 millones de euros. El equipo humano de Coinbroker (70 personas actualmente en plantilla), se encuentra segmentado en cuatro departamentos: comercial, técnico, siniestros y administración, formando una estructura idónea para prestar el servicio óptimo que sus clientes necesitan en materia de seguros, consultoría y gestión de riesgos industriales, garantizando un asesoramiento global en todos los ramos del seguro, siempre desde una perspectiva personalizada, adaptada a cada asegurado. Con una metodología de trabajo basada en dar una respuesta ágil y eficaz a sus clientes, Coinbroker se caracteriza por tener la proximidad, el esfuerzo, la experiencia y la profesionalidad como sus señas de identidad. Para más información, visita la web coinbrokermurcia.es.

Más sobre Coinbroker Murcia

Dirección: Plaza Bohemia, 16 bajo Edif. Álamos I - 30009 Murcia

Email: murcia@coinbrokermurcia.com

Teléfonos: 968 27 45 22 / 968 27 04 01 / 968 27 26 37