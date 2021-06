Desde hace años las organizaciones de Salud aconsejan tomar el sol con cabeza y, por supuesto, usar protector solar, dado que, aunque son muchos los beneficios que nos aportan sus rayos, una exposición excesiva y prolongada puede ser perjudicial. A la hora de escoger crema solar para el verano hay que tener en cuenta que hay diferentes niveles de protección; pero ojo, porque no funcionan como crees.

Pese a lo que se puede pensar, los filtros solares no aumentan de manera lineal su protección a medida que aumenta el número que indica el producto. Así lo advierten desde Grupo Hefame, cooperativa de distribución farmacéutica, quienes explican que, por ejemplo, una crema de SPF 30, aunque ejerce una protección mayor, no protege el doble que el 15. De la misma manera, una crema de 100 no protege de los rayos solares el doble que una de 50. Aunque pueda sorprender, ni siquiera lo hace un 10% más.

Lo cierto es que, pasado el nivel 50, las cremas solares incrementan muy poco su eficacia protectora, aclaran los expertos de Hefame. De hecho, entre el SPF 50 y el 100 se pasa de una protección del 98% al 99%. Solo un 1% más.

Así, hay que ser conscientes de que la protección total no existe, aunque la crema marque un SPF 100, para no abusar de la exposición al sol creyendo que estamos totalmente protegidos ni caer en estrategias de marketing de algunas marcas. Desde Hefame señalan que, en el caso de una persona alérgica al sol o con problemas de piel, se puede recomendar aplicar protección 100 para conseguir una cobertura más completa. Para los demás casos, una proteccion 50 es suficiente.

Protección solar incluso en días nublados

El Grupo Hefame también recuerda la importancia de usar protección solar también en días nublados, cuando, aunque no lo parezca, el sol también afecta a tu piel. Tu farmaceútico puede ayudarte a encontrar el fotoprotector más adecuado para tu tipo de piel.